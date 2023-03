Nieuw uitkijkplatform in Dranouter biedt zicht over de Heuvellandse bergen

Heuvelland is een nieuw panoramisch uitkijkpunt rijker. Op het dak van het muziekcentrum in Dranouter biedt het uitkijkplatform ‘Klankpanorama’ een prachtig onbelemmerd 360° zicht. “Vanop het op één na hoogste punt van Dranouter, alleen de kerk scoort hoger, is het vanaf hier uitkijken op onze bergen”, zegt Bavo Vanden Broeck, directeur van Dranoeter vzw.

Dranouter wordt al vele jaren automatisch gelinkt aan het festival. De laatste jaren worden aan dit festival ook cultuur en toerisme gelinkt. “We hebben hier een permanent onthaalpunt, met de ‘Klankmakerij’ een all weather accommodatie of nog onze pop-up chalet”, weet Bavo Vanden Broeck. “En daar komt nu ons dakterras bij als verlenging van onze werking. Het kan functioneren als een picknickplek voor groepen, als workshopplaats voor een initiatie beatbox of volksdans of nog als een verzamelpunt voor een fietstocht of wandeling.”

Toekomstgericht ziet Bavo Vanden Broeck dit dakterras als een verdere opstap naar de realisatie van een groene parking. “We hebben alvast de ruimte om hier fietsenstallingen en camperplaatsen in te richten.”

QR-code

Het uitkijkpunt is dagelijks gratis toegankelijk via de buitentrap met 40 treden en dit tussen 9 uur en 17.30 uur of via de lift tijdens de openingsuren van het gebouw. “Met een drankje erbij wordt dit een uitzonderlijke plaats om te genieten van ons prachtig uitzicht”, vertelt horecaverantwoordelijke Marleen Six. “We beperken ons op het dakterras voorlopig tot drankjes en hapjes alleen. Een maaltijd wordt beneden opgediend. We werken boven met een QR-code waarbij de klant de bestelling plaatst en betaald en wij de bediening voorzien.” Op het dakterras is een keermuur voorzien tegen de wind en hangen er schaduwdoeken. Met het festival in augustus kan het dakterras afgehuurd worden door bedrijven voor een exclusieve beleving van het festival.”

Het uitkijkpunt in Dranouter is een onderdeel van Horizon 2025, het project van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer dat tegen 2025 25 nieuwe uitkijkpunten wil realiseren in het West-Vlaamse landschap. “Dit hier in Dranouter is het elfde in onze reeks. Onder meer de kerktorens van Lissewege en Lampernisse en het belfort in Menen staan nog gepland het komende jaar”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.