Nieuw netwerk Vloethemveld goed voor 53 km wandelplezier

Het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld is officieel geopend. Het beschermde natuurgebied van 355 hectare heeft niet alleen een grote natuur- én historische waarde, je spot je er ook al makkelijk eens een roofvogel of ander wild.

“Het Brugse Ommeland is een meer dan unieke regio voor wandelaars. Het ruime aanbod van natuur en groen zorgt voor veel wandelmogelijkheden. Het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld is een sterke meerwaarde voor deze regio”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Het ontstaan van Vloethemveld gaat terug tot de 13e eeuw, toen het gebied als ontginningsgebied diende voor hout en landbouw van de zusters van Sint-Jan in Brugge. Nu baden de bossen en natuurgebieden tussen Zedelgem en Jabbeke in een zee van stilte. Namen als Moordenaarsbos en Ockerhout spreken tot de verbeelding en bieden een glimp van een fascinerend verleden.

Tijdens een wandeling in dit prachtige gebied komen bezoekers meer te weten over een verleden dat lang verborgen bleef, zoals het Brits krijgsgevangenkamp in Vloethemveld, waar duizenden soldaten verbleven na de Tweede Wereldoorlog. Het domein verrast met militair erfgoed én de gevarieerde natuur. Het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld is goed voor 53 kilometer wandelplezier en telt 58 knooppunten. Stilte en rust zijn een grote troef van de wandelpaden in het bos- en heidegebied. De heidetoren zorgt voor een verrassend vergezicht, vanuit de Waterhut spotten wandelaars zeldzame vogels op de vijver. Op de trage wegen spot je gemakkelijk een roofvogel of een ree.

Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw. Langs de wandelroute in het Kamp Vloethemveld zijn er het hele jaar door rondleidingen met gids mogelijk, op aanvraag.

Kaarten van het wandelnetwerk Vloethemveld zijn voor 8 euro verkrijgbaar op de volgende plaatsen: Westtoer, (Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels), Toerisme Zedelgem (Pater Amaat Vynckeplein 1, Zedelgem), Toerisme Jabbeke (Dorpsstraat 3, Jabbeke), Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2, Brugge).

Speerpunten

Het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld is een van de toeristische speerpunten voor het Brugse Ommeland in 2022. Daarnaast staat het thema proeven centraal dit jaar. Zo zal je letterlijk van de middeleeuwen kunnen proeven in de Zwinstreek. Ook in zomerse pop-upbars op unieke locaties, in erfgoedparels en op toffe natuurplekken worden de lekkerste smaken uitgespeeld. Vijftien fietsroutes op het netwerk met focus op smakelijke adressen staan garant voor uren lekker fietsplezier.

“Het Brugse Ommeland speelt dit jaar meer dan ooit de lekkerste adressen in de regio uit. De combinatie van dit thema met unieke erfgoedlocaties, bijzondere natuurgebieden en ijzersterke thema’s zoals de ‘Verdwenen Zwinhavens’ zijn meer dan een reason to come voor Vlaamse en Nederlandse gasten”, aldus Tom Willems, regiovoorzitter Brugse Ommeland.

Een handige brochure bundelt twaalf fietsroutes tussen 32 en 50 km op het fietsnetwerk die niet enkel fietsplezier maar ook lekkere stops onderweg garanderen. Speciale aandacht gaat naar gezinsvriendelijke fietstochten, drie routes tussen 14 en 22 km brengen fietsers langs ijshoeves, terrassen in het groen en speelplezier. De routes leiden je doorheen de diverse landschappen van het Brugse Ommeland: van de polders in het hinterland van de kust, langs kanalen, doorheen het bosrijke Landschapspark Bulskampveld tot het glooiende Tieltse.

De gratis fietsgids is digitaal verkrijgbaar via www.rugseommeland.be/lekker-fietsen en de brochure via shop.westtoer.be en vanaf eind april ook bij de diensten toerisme in het Brugse Ommeland.

(BC)