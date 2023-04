Nieuw in Brugge: The Notary, met luxueuze suites tot 1.300 euro per nacht

Woensdag heeft burgemeester Dirk De fauw officieel ‘The Notary’ in de Moerstraat in Brugge geopend: een parel aan de kroon van toeristisch Brugge. Negen luxueuze suites, waarvan de prijs oploopt tot 1.300 euro per nacht.

Thomas Ulenaers, een ruimtevaartingenieur uit Waregem, en zijn partner Marnik Minelli, een psychiater uit Brasschaat, zijn de eigenaars van boutique suites ‘The Notary’. Per nacht betaalt u 240 à 1300 euro voor een suite, al naargelang van het seizoen en de kamergrootte. Elke suite heeft een haardvuur en een aparte muziekinstallatie, ligbad en inloopdouche. De duurste ‘Hermitage’-suite is 70 m² groot.

U krijgt wel een ontbijt met zes gangen geserveerd, bereid door chef Piet Depuydt, die lesgeeft aan hotelschool Spermalie en ook in The Notary private dining voor groepen tot twintig personen verzorgt. Elke suite is uniek, kreeg de naam van een rechtsfilosoof en is aangekleed in een andere stijl: koloniaal, Moors, Louis Quatorze of zelfs Russisch.

Notarisfamilie

“Onze huis met negen luxueuze gastenkamers en een riante tuin die uitgeeft op de Speelmansrei, met een muur die deel uitmaakt van de oudste Brugse omwalling, kreeg de naam ‘The Notary’, omdat het generaties lang bewoond werd door de Brugse notarisfamilie Van Caillie”, vertelt eigenaar Thomas Ulenaers.

“Een deel van dit herenhuis is 17de eeuws, op deze plek was twee eeuwen lang brouwerij Sint-Aernoudt gevestigd. Aanvankelijk wou ik hier vakantiewoningen inrichten, maar er geldt in Brugge een hotel- en een vakantiewoningenstop. Als alternatief wou ik het huis van de eerste havenkapitein in Antwerpen kopen, maar dat lukte niet.”

Gastenkamers

“Uiteindelijk heb ik geopteerd voor de formule van gastenkamers. Wat betekent dat Marnik en ik op de bovenverdieping wonen. De verbouwingen hebben meer dan twee jaar geduurd. Architect Peter Bovijn en interior decorator Pieter Porter hebben ons gastenhuis ingericht. Sedert onze recente opening kregen we al toeristen uit onze buurlanden, maar ook Amerikanen, zelfs Russen én Oekraïners over de vloer”, aldus Thomas Ulenaers.