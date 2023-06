Nieuw hotel Rosa met 62 kamers is duurzaamste in Oostende

Hotel Rosa in de Van Iseghemlaan is het eerste Oostendse hotel dat zo erg inzet op duurzaamheid. Rosa neemt een unieke positie in. “Het aantal hotelkamers stijgt opnieuw in Oostende”, luidt het bij Toerisme Oostende.

In het hotel herinnert niets nog aan Hotel Imperial, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog : de inkomhal, ontbijtzaal, loungeruimte en kamers ondergingen een totale make-over. “We hebben al in 2014 ons oog laten vallen op deze verborgen parel, die een fantastische ligging heeft vlakbij het Kursaal en ons Andromeda-hotel”, zegt Xavier Vercaemst van de Flow Hospitality Group, die aan de kust inmiddels negen hotels exploiteert en 8 miljoen euro investeerde in aankoop en de verbouwing, die acht maanden duurde.

De 62 kamers mikken op een breed publiek, dat een iets andere beleving wil. Met prijzen tussen de 120 en 180 euro situeert het driesterrenhotel zich tussen de Upstairs en Andromeda (ook beiden van dezelfde groep). Er zullen een 15-tal mensen werken. “We hebben de renovatie met respect voor de geschiedenis aangepakt”, zegt Inge Decuypere, de creatieve duizendpoot van de groep. “Alle mooie elementen met karakter zijn behouden. Het receptiemeubel, de vloeren in de inkomhal en de trappen werden behouden en gewelven in de kamers werden extra geaccentueerd. En de reacties daarop van onze eerste gasten zijn positief. Mensen waarderen de positiviteit en onze filosofie rond duurzaamheid.”

Duurzaam

De vernieuwende aanpak gaat veel verder dan de afkorting ‘Rosa’ (Rooms with an Optimitic and Sustainable Attitude) : er wordt geen gebruik gemaakt van wegwerppapieren en plastieken verpakkingen, het douchewater wordt hergebruikt om toiletten door te spoelen, het afval wordt op de kamer gesorteerd en en ze werken met lokale handelaars. En dat zonder aan kwaliteit of beleving in te boeten. “We laten aan de gasten ook de keuze om bij een meerdaags verblijf hun kamer niet elke dag te laten poetsen. In dat geval schenken we per kamer een maaltijd voor de lege-brooddozenactie van de vzw Welzijnswerking”, luidt het. Er is verder een bibliotheek en op elke kamer een yogamatje en retro-telefoon, waarmee gasten naar ‘Rosa’ kunnen bellen voor Oostende-tips.

Lovende reacties

Het interieur kreeg een totale make-over. © PETER MAENHOUDT

“Bij de Flow Hospitality Group hebben ze een neus om aparte concepten te plaatsen in hun C-Hotels en dat trekt mensen aan. Wat ze realiseerden in Upstairs in de Hertstraat en Andromeda mag gezien zijn. Ook andere hoteliers kozen voor nieuwe concepten – ik denk aan Cocoon en Getaway – en wij zien dat er vraag is bij de toeristen”, zegt Toerismedirecteur Peter Craeymeersch. Hij wijst op een belangrijk trend : “In 2014 lieten we een studie uitvoeren voor de 1.954 kamers. Daaruit bleek dat we konden dalen naar 1.365 kamers, maar door gesprekken met de sector konden we dat omkeren. Er werd geïnvesteerd, gerenoveerd en het aantal drie- en viersterrenhotels nam toe. Op vandaag zijn er in Oostende 2.080 kamers. Ook het nieuwe hotel Rosa zullen we mee promoten naar de 100.000 mensen die onze nieuwsbrief ontvangen.”

Voor de Flow Hospitality Group staat nog meer op stapel : de uitbreiding met 31 kamers van hotel Continental in De Panne, de opening van het Silt-hotel in het nieuwe casino in Middelkerke en tegen juni 2025 het Sky Hotel met 116 kamers in het Sky District (Hazegras).