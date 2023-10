Nicolas (56) en Anne (54) laten bekende zaak Nico Fun On Wheels over: “Billenkarren blijven topper”

Na 23 zomers hebben Nicolas Boel en Anne Boonefaes hun ‘Nico Fun On Wheels’ op de Albert I-Promenade in Oostende overgelaten. Je kan er gocarts, fietsen en e-bikes huren. Ze bouwden de zaak uit en zagen het publiek evolueren: “Tegenwoordig mogen kinderen alles.”

“We werkten beiden bij een bank en wilden een nieuwe professionele weg inslaan”, herinnert Nicolas Boel (56) zich. Echtgenote Anne Boonefaes (54): “Mijn broer kende de toenmalige uitbaters van verhuring Gino, die voor een uitbreiding een pand op de zeedijk hadden ingericht met enkele gocarts. Ze wisten dat Nicolas handig en creatief was en ik een nieuwe uitdaging zocht en zo zijn we op 1 april 2001 gestart. Aanvankelijk huurden we. Na enkele jaren namen we de zaak over. Nog wat later kochten we het pand naast de deur, waardoor we konden uitbreiden. We investeerden in een lichte vrachtwagen, waardoor we ook het materiaal naar scholen en bedrijven konden brengen.”

Innoveren

“Vroeger was het druk van mei tot september en konden we ons in de andere maanden toeleggen op evenementen. In ons eerste jaar waren we bijna 300 dagen aan het werk. Het was en is géén seizoensjob”, zegt Anne. Nicolas: “We hebben 120 zitplaatsen op meerpersoonskarren en een 60-tal kustrijwielen voor één persoon. We hebben ook snel geïnvesteerd in 40 fietsen en later in 20 e-bikes. We maakten brochures en bezochten jeugdherbergen. We zijn er steeds vol voor gegaan. We hadden als eerste bakfietsen en een klantenkaart, introduceerden een tandem voor ouder en kind en de ronde conference-bike voor groepen. Er zijn nu zelfs elektrische karretjes voor kinderen.”

“Door aangroeistrand is het nu drukker op dit stuk zeedijk”

Anne: “De mensen maken zo hun kinderen lui. Het valt me ook op dat deze generatie kinderen steeds meer mag. Het is ‘de kleine’ die bepaalt met welk karretje en hoe lang er gereden wordt. Niet zelden vertrekt het gezin in één kar en staan ze hier na vijf minuten terug omdat het kind niet vooraan wil zitten en zijn eigen kar wil. Vroeger was er geen keuze en zeiden de ouders: Het is deze kar of geen kar.” Nicolas: “De billenkarre waar al generaties op gereden wordt, doet het nog steeds het best. Tradities blijven in ere.”

Nieuwe zeedijk

“In de beginperiode, toen we nog niet alles binnen konden plaatsen, kregen we wel eens af te rekenen met vandalisme en werden banden lek gestoken”, weet Anne. Nicolas: “We verhuurden nooit zonder identiteitsbewijs, maar dat weerhield sommigen niet. Ik werd ooit opgebeld door de stationschef van Welkenraedt omdat jongeren geen uitleg hadden bij een gocart op de trein. Ze hadden die zogezegd gekocht. Ik ben die dan gaan ophalen in de provincie Luik.”

Nico Fun On Wheels moest verschillende keren sluiten: met corona en toen de zeedijk werd heraangelegd. Anne: “Toen we startten, was er nog een stormmuur. Zes maand voor- en na de werken aan de zeedijk zaten we in een werf en tijdens de aanleg waren we dicht. Er was ook een brand in het gebouw, waardoor we ook maanden nadien nog verhuurden tussen stellingen.” Nico en Anne wijzen op het belang van het aangroeistrand, dat in 2004 in de strook van Zeeheldenplein tot Kursaal werd aangelegd. : “In het topseizoen lopen de mensen niet meer door van het Zeeheldenplein tot voorbij het Kursaal. Ook in het voor- en najaar is het nu drukker op dit stuk Zeedijk. De zone is nu een volwaardig stuk zeedijk mét strand.” Nicolas merkt op: “De pandemie had één voordeel. Mensen gaan gewilliger in de rij staan om hun beurt af te wachten.”

Toekomstplannen

“Onze twee kinderen hebben een eigen carrière en nemen de zaak niet over. Het blijft fysiek een zware job zonder pauze en daarom beslisten we enkele jaren geleden al om Jonathan Meseure op te nemen in de vennootschap. Hij was hier jobstudent en klopte na zijn studies aan voor werk. Hij toonde interesse om de zaak over te nemen en stapte mee in de vennootschap. Inmiddels diende zich ook een opportuniteit aan in Wenduine, waar we een nieuwe vestiging openden en waar Jonathan aan de slag ging. Toen is ook Jason Rau, destijds ook een topjobstudent, erbij gekomen. Da duo neemt nu Nico Fun On Wheels over. We zijn erg blij dat onze zaak nu verder gezet wordt.”

Anne kijkt vooruit: “Eerst gaan we zes maanden op adem komen. Ik vond in het bloemschikken een passie. We hebben geen zittend gat en zijn ondernemend. We zijn niet met pensioen.” Nicolas: “Ik ben fervent zeiler en zal nu meer op zee vertoeven. En uiteraard is er het zeilwagenracen en organiseer ik binnenkort het Belgisch Kampioenschap in Oostende.”