Nele Caus: “Wordt dagje Brugge enkel nog voor toeristen met een dikke portefeuille?”

Wordt Brugge een elitaire stad? Is een dagje Brugge enkel nog weggelegd voor toeristen met een dikke portefeuille? Gemeenteraadslid Nele Caus maakte de balans op, net nu toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) een verhoging van de tarieven voor de bootjes en de koetsen aankondigt. “Een doorsnee dagje Brugge kost voor een gezin 244 euro”, aldus Nele Caus.

De vergunninghouders van de huurkoetsen vragen vanaf 1 januari 2024 een verhoging van hun tarief met 10 euro, wat neerkomt op 70 euro per koets voor een rondrit van 30 minuten.

De vergunninghouders van de stadsrondvaartbootjes vragen vanaf 1 januari 2024 eveneens een verhoging van hun tarieven: voor volwassenen: van 12 euro naar 15 euro, voor kinderen van 7 euro naar 9 euro, voor groepen van 10 euro naar 12 euro per persoon.

Duur

De Brugse gemeenteraad heeft dit dossier maandagavond goedgekeurd. Oppositieraadslid Nele Caus (N-VA) uitte evenwel enkele kritische bedenkingen:

“Zelfs zo’n kleine aanpassing, alhoewel zo klein valt dit niet te noemen als men naar de nominale bedragen kijkt, zou toch moeten kaderen in een grote denkoefening. Want gaat u nu maar eventjes na wat een dagje Brugge intussen kost voor een gemiddeld gezin met pakweg twee kinderen boven de twaalf jaar. Een snelle rekensom en we komen al aan maar liefst 244 euro!”

“Nee, ik overdrijf niet! Volg dat gezin eventjes mee doorheen een dagje Brugge: 30 minuutjes met de koets (70 euro), de beklimming van het Belfort (56 euro), een bezoek aan het Historium (70 euro), een rondvaartje op de bootjes (48 euro). En dan hebben ze nog niks gegeten of gedronken. 244 euro!! Een pretpark kost minder!”