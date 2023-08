Na corona en Brexit zit het ‘weer’ mee voor Ieper: “Regen hebben we niet nodig, wel een afwisseling van zonnige en bewolkte dagen”

Het wisselvallig weer zorgt voor kopzorgen aan de kust, maar in het hinterland van de Westhoek wordt het wel een toeristische topzomer. Ook het najaar oogt rooskleurig. “We moesten terugkeren uit een relatief diep dal.”

Bij de dienst Toerisme van de grootste Westhoekstad wordt allerminst geklaagd over het weer: halfweg de zomer overschrijdt het In Flanders Fields Museum – het toeristisch referentiepunt van Ieper – de kaap van 20.000 bezoekers.

Het is de eerste keer dat het museum dit aantal haalt in één zomermaand sinds 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor corona en Brexit. Nochtans staat het Verenigd Koninkrijk met bijna 40 procent met stip op één. Van de 20.135 bezoekers waren er 5.249 van Britse scholen. Dat aantal ligt wel zo’n 20 procent lager dan 2019.

Hoge inflatie

“Vermoedelijk zijn de nog steeds hoge inflatie in Groot-Brittannië en aanhoudende problemen met reisformaliteiten in de Kanaalhavens de belangrijkste oorzaken: voorheen volstond één groepspaspoort voor een schoolgroep terwijl élke leerling nu een reispas moet hebben”, zegt Peter Slosse, toeristisch diensthoofd en zakelijk leider van het In Flanders Fields Museum.

“We moesten terugkeren uit een relatief diep dal, maar het IFFM is meer dan 90 procent hersteld in vergelijking met 2019. Het weer mag niet té slecht zijn, maar een stralende zon kan toch 30 procent museumbezoekers schelen. Regen hebben we niet nodig, wel een afwisseling van zonnige en bewolkte dagen. Dat is een goede stimulans voor mensen om naar Ieper te komen en biedt voordelen voor de hele toeristische sector.”

“Op twee prijken bezoekers uit eigen land met 30,78 procent en op drie de Nederlanders met 12,71 procent. Onze grote tijdelijke expo For Evermore, over de begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog, heeft zeker een positieve invloed op onze bezoekersaantallen”, stelt museaschepen Dimitry Soenen (N-VA).

Rooskleurige nazomer

Het totale bezoekersaantal voor de eerste zeven maanden van 2023 staat op 95.881. In 2019 stonden de Britten over het hele jaar op de eerste plaats met 33,7 procent, terwijl de Belgen dit jaar tot juli koploper waren met 42,03 procent.

“Andere indicatoren zoals de logiesbezetting, het aantal bezoekers in de dienst toerisme en gidsbeurten voor groepen, tonen aan dat het toerisme in onze stad in 2023 de vergelijking met 2019 kan doorstaan”, analyseert toerismeschepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Bezoekers uit eigen land nemen een groter aandeel in, maar daardoor zijn we minder afhankelijk van de Britse markt. Er komen ook meer bezoekers naar Ieper voor andere troeven die we te bieden hebben, zoals fietsen en wandelen. Die worden dan ook meer uitgespeeld dan voorheen.”

Ook de nazomer oogt rooskleurig. “Zeker september ziet er goed uit bij de hotels”, besluit Slosse. (TP)