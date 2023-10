MSC Euribia: meest energie-efficiënte cruiseschip ter wereld meert aan in Zeebrugge

De MSC Euribia, het nieuwste vlaggenschip van MSC Cruises, deed op 11 oktober voor de eerste keer de haven van Zeebrugge aan. Het gaat om het meest energie-efficiënte grote cruiseschip van het moment. Het schip wordt aangedreven door LNG en beschikt over een breed scala aan technologieën en oplossingen die de impact op de atmosfeer en het mariene milieu minimaliseren.

MSC Euribia, het nieuwste vlaggenschip van MSC Cruises, werd op 8 juni gedoopt in Kopenhagen en vaarde via Rotterdam naar Zeebrugge. Het is het meest energie-efficiënte cruiseschip design ooit gebouwd en het tweede schip in de MSC Cruises vloot dat wordt aangedreven door LNG, de schoonste scheepsbrandstof die momenteel op grote schaal beschikbaar is. MSC Euribia is eveneens uitgerust met geavanceerde milieutechnologieën, waaronder geavanceerde afvalwaterbehandelings- en afvalbeheersystemen.

Duurzaamheid

MSC Euribia is ontworpen voor de toekomst, met de mogelijkheid om toekomstige innovaties op het gebied van duurzaamheid, zoals koolstof neutrale synthetische brandstoffen en andere alternatieve brandstoffen, gemakkelijk te integreren van zodra deze op grote schaal beschikbaar zijn.

MSC Cruises’ nieuwste schip zal deze winter de populaire ‘Parels van het Noorden’ route varen. Gasten uit Nederland en België/Luxemburg zullen van dit uitzonderlijke nieuwe schip en route kunnen genieten door dicht bij huis te kunnen inschepen. De vaarroute is : Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre (Frankrijk), Southampton (Verenigd Koninkrijk) en Hamburg (Duitsland). In de winterperiode zal MSC Euribia wekelijks aanmeren in deze havens.

Walstroom

Volgens Piet Vandenkerkhove, Accountmanager Cruises Port of Antwerp-Bruge, richt de Haven van Antwerpen-Brugge net als de MSC Euribia het vizier resoluut op de toekomst en daarom zetten wij ook maximaal in op een duurzame toekomst. Zo zullen wij in Zeebrugge vanaf 2026 walstroom aanbieden zodat cruiseschepen emissievrij aan kaai kunnen liggen.”

“Voor onze intraportuaire shuttledienst tussen het schip en het terminalgebouw zetten we vanaf najaar 2023 ook een elektrische bus in om passagiers uitstootloos te kunnen vervoeren. En voor Belgen, die sowieso nog niet echt met cruisen vertrouwd zijn, biedt MSC een unieke kans om dicht bij huis in te schepen en om op die manier kennis te maken met deze unieke en zeer betaalbare manier van reizen”.

Inschepingshaven

Dirk De fauw, burgemeester Stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, benadrukt dat Zeebrugge niet alleen een belangrijke draaischijf voor het transport van handelsgoederen is: “Het is eveneens een populaire aanloophaven voor cruiseschepen met een route in West-Europa of voor mini-cruises vanuit Groot-Brittannië of op doorreis naar de Noorse fjorden en de Baltische zee.”

“De komst van MSC Euribia is daar een mooie bevestiging van. Een bijkomend voordeel is dat Bruggelingen en mensen uit de ruime omgeving van onze stad in onze cruisehaven aan een prachtige reis kunnen beginnen. Het is steeds de bedoeling geweest om van Zeebrugge een inschepingshaven te maken.”

Buzz

Frank Van Den Steen, Country Manager Benelux MSC Cruises, is zeer enthousiast: “Een cruise met vertrek vanuit Rotterdam is werkelijk uniek en we zijn heel trots dat één van onze mooiste, modernste en meest geavanceerde schepen onze kant op komt! Dit schip zorgt al maanden voor de nodige buzz en er wordt dan ook met volle belangstelling uitgekeken naar haar komst.”

“Met dit unieke schip een weekje de buurlanden bezoeken, varen op zee en ondertussen genieten van een optimaal aanbod aan faciliteiten, entertainment en culinaire ontdekkingen: ideaal om er eventjes tussenuit te trekken deze winter. Met z’n tweeën, met het hele gezin of met vrienden”.

Vanaf 2026

MSC Cruises onthulde in juni dit jaar al dat het haar walstroomplan verder zal uitbreiden. Het nieuwe walstroomplan voor 2024-26 omvat ten minste vijf Italiaanse havens, Barcelona en Valencia in Spanje, Stavanger en Norfjordied in Noorwegen, Miami in de Verenigde Staten, Kopenhagen in Denemarken, Marseille in Frankrijk, Valletta in Malta, Stockholm in Zweden en Rotterdam in Nederland. In Zeebrugge zal vanaf 2026 ook walstroom beschikbaar zijn.

De rederij is van plan om haar schepen volledig gebruik te laten maken van walstroomvoorzieningen in alle andere havens waar zij actief is in Europa en de rest van de wereld wanneer deze beschikbaar worden gesteld. Door gebruik te maken van walstroom hoeft de scheepsmotor niet meer te draaien en wordt de uitstoot van het schip in de haven drastisch verminderd.

De indrukwekkende MSC Euribia © Jan Darthet/port of Antwerp- Bruges/MSC Cruises

De schepen van MSC Cruises hebben sinds februari 2023 met succes gebruik gemaakt van walstroom in de havens van Southampton, Verenigd Koninkrijk en Kristiansand, Noorwegen en later zal het bedrijf de faciliteiten testen in de Noorse haven Haugesund. Andere Europese tests dit jaar zijn gepland voor een aantal schepen van MSC Cruises in Bergen en Alesund in Noorwegen en Warnemunde in Duitsland.

MSC Cruises zal deze winter ook walstroom gebruiken in de Duitse havens Hamburg en Kiel in de zomer van 2024.

Memorandum

MSC Cruises tekende vorig jaar een memorandum van overeenstemming met Cruise Baltic voor walstroom in het Oostzeegebied. Cruise Baltic heeft 32 havens en bestemmingen in de regio die het aantal walstroomvoorzieningen willen uitbreiden.

Walstroomvoorzieningen zijn sinds 2017 standaard op alle nieuwe schepen van MSC Cruises en samen met de aanpassingen die op andere schepen zijn gedaan, is 67 procent van de totale capaciteit van MSC Cruises uitgerust met deze technologie. Meer schepen zullen achteraf worden uitgerust als de havens op hun vaarroutes walstroom beschikbaar maken.