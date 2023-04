Minister Demir weerlegt uithaal Bredense burgemeester: “Kustgemeenten kunnen zelf subsidies aanvragen”

Volgens het kabinet van minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) krijgen alle Vlaamse regio’s even veel kans om in te tekenen op toeristische subsidies, die zich focussen rond de thema’s Bierbelevingen, Recreatief en Sportief fietsen, Natuur, Culinaire belevingen en Vlaamse Meesters. Daarmee reageert ze op een uithaal van Steve Vandenberghe (Vooruit), de burgemeester van Bredene, die aankaart dat de kustgemeenten stiefmoederlijk behandeld worden door de Vlaamse overheid bij de verdeling van toeristische subsidies. Opmerkelijk is dat Bredene in 2022 zelf geen aanvraag indiende voor toeristische subsidies van Vlaanderen.

Volgens Steve Vandenberghe worden de kustgemeenten zo goed als genegeerd door de Vlaamse overheid bij de verdeling van toeristische subsidies. “En dat terwijl de kust een van de belangrijkste toeristische regio’s is van België.” Maar volgens het kabinet van minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) krijgt de kust even veel kans als de andere regio’s in Vlaanderen om een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten.

Aanvragen per thema’s

“Vroeger werden de toeristische subsidies van de Vlaamse regering verdeeld op basis van de regio’s. Maar sinds 2014 werken we met afgebakende thema’s, waarbij iedere gemeente voor een project subsidieaanvragen kan indienen. In 2022 waren de thema’s: Bierbelevingen, Recreatief en Sportief fietsen, Natuur, Culinaire belevingen en Vlaamse Meesters”, klinkt het bij het kabinet van minister Demir.

Vanuit dat systeem maakt iedere regio in Vlaanderen, zowel in het binnenland als aan de kust, evenveel kans om in te tekenen op die subsidies. “Als er een scheeftrekking wordt vastgesteld, dan is dit omdat er minder projecten werden ingediend. In 2022 dienden de kustgemeenten slechts 8 projecten in voor subsidiëring. In totaal werden er 152 aanvragen ingediend, waarvan 19 door de kunststeden.” Opvallend is dat Bredene geen subsidieaanvraag indiende bij de Vlaamse regering.

“Sinds 2014 werken we met afgebakende thema’s, waarbij iedere gemeente voor een project subsidieaanvragen kan indienen en dus even veel kans maakt”

Van die 8 subsidieaanvragen van de kustgemeenten werden er 6 goedgekeurd en werd er een bedrag van 2,2 miljoen euro toegekend, goed voor 11,9 procent van het totale toeristische subsidiebedrag dat werd uitgereikt. “Maar 13 van de 19 projecten ingediend door kunststeden werden goed bevonden. De kunststeden kregen hier in 2022 een bedrag van 4,7 miljoen euro voor (25,7 procent toeristische subsidies).”

Buitenlands toerisme

Daarbovenop is Vlaanderen sinds 2014 enkel nog bevoegd voor de promotie van Vlaanderen naar het buitenland toe. “Binnenlandse toeristen zijn inderdaad zeer belangrijk, maar het binnenlandse toerisme hoort volledig tot de provinciale en lokale bevoegdheden. Vanuit de Vlaamse overheid zetten wij dus met toerisme in op investeringen, die potentieel buitenlandse bezoekers naar Vlaanderen kunnen trekken.”

“Uit onderzoek blijkt dat buitenlandse toeristen vooral geïnteresseerd zijn in bier, gastronomie, fietsen, erfgoed en dergelijke. Daarom hebben we die vaste thema’s voor subsidieaanvragen afgebakend. Dat is een vlot systeem, die we de komende jaren zeker zullen behouden”, luidt het besluit van het kabinet van Demir.