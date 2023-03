“Minder blabla, meer boemboem”: hotel haalt negende Groene Sleutel binnen

Hostellerie Kemmelberg krijgt voor de negende keer op rij een Groene Sleutel uitgereikt. De Groene Sleutel is een internationaal duurzaamheidslabel voor logies, evenementenlocaties, attracties en restaurants. “Dit maakt het verschil tussen praten over het milieu en er daadwerkelijk iets voor doen”, klinkt het op de hoogste heuvel van de provincie.

Groene Sleutel, in het buitenland bekend als Green Key, biedt een kader voor duurzaam ondernemen. Elke Green Key-uitbater moet op vlak van management, afval, energie, voeding, mobiliteit, energie en schoonmaak aan een aantal standaarden voldoen.

Op West-Vlaanderens hoogste heuvel haalt Hostellerie Kemmelberg als een van de weinige hotels in de regio deze Groene Sleutel binnen. “En dat voor het negende jaar op rij”, stelt uitbater Philippe Vercoutter. “Het is een eer en een erkenning van de inspanningen van ons het team, heel het jaar door. We moeten voldoen aan een waslijst van criteria, die alsmaar strenger worden en ter plaatse gecontroleerd zijn.”

“Dit maakt het verschil tussen praten over het milieu en er daadwerkelijk iets voor doen”, vervolgt Vercoutter. “Wij vinden het als panoramahotel en gastronomisch restaurant belangrijk dat wij aan een onafhankelijke partij vragen om onze groene maatregelen op een regelmatige en objectieve manier te toetsen aan de huidige normen. Minder blabla, meer boemboem: het milieu heeft concrete en doeltreffende acties nodig. Vooral daarom zijn we blij dat we er dit jaar weer bij zijn.” (TP)