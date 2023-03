Meester-molenaars Sven en Jo nemen intrek in Steenakkermolen: “Moeder van alle mechanismen”

De Steenakkermolen in Sint-Juliaan draait weer. Kerverse molenaars Sven Berg uit Ieper en Jo Nuyttens uit Dikkebus nemen er hun intrek en zullen voortaan iedere derde zondag van de maand bezoekers verwelkomen.

De Steenakkermolen was al een tijdje op zoek naar nieuwe molenaars, nadat Donald Destadtsbader een molen dichter bij huis in Harelbeke toegewezen kreeg. “Met Sven Berg en Jo Nuyttens mogen we meteen twee molenaars verwelkomen”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert. “Beiden liepen stage bij meester-molenaars Antoon Verstraete en Germain Depuydt van de Beeuwsaertmolen in Bikschote, die op 16 februari 2022 beschadigd raakte tijdens storm Eunice en een tijdlang niet meer kon draaien. Antoon en Germain namen toen tijdelijk de Steenakkermolen over, een uitgelezen kans voor Sven en Jo om de stiel ter plekke te leren van twee ervaren rotten.”

Vrij te bezoeken

De molen is voortaan elke derde zondag van de maand vrij te bezoeken tussen 13 uur en 17 uur. “We zijn blij dat er hier weer wat meer leven in de brouwerij zal zijn. De molen is gelegen op een prachtige locatie langs diverse fietsroutes en wandelknooppunten. In de woning ernaast is er onlangs ook een kunstenaar ingetrokken, dus dat is ook mooi meegenomen”, vervolgt Hoornaert.

Stages en examens

De 53-jarige Sven Berg (53) woont in Ieper. In oktober rondde hij de tweejarige opleiding tot meester-molenaar af. “Omdat ik binnenkort meer tijd zal hebben heb ik gekozen om dit als hobby op te pakken. De opleiding bestond uit tien theoretische lessen op verschillende locaties, waar we aansluitend ook stages deden. Niet alleen op staakmolens zoals deze, maar ook bovenkruiers en watermolens. Het was heel interessant. Om uiteindelijk molenaar te worden moesten we een theoretisch en een praktijkexamen afleggen nadat we 100 stage-uren gedaan hebben.

Gebruiksvriendelijke molen

“Ik ben supercontent om deze molen toegewezen gekregen te hebben”, gaat Sven verder. “Het is een heel toffe en gebruiksvriendelijke molen is, en niet ver van mijn deur. Op een half uur sta ik hier met de fiets, een kwartiertje met de auto. Super om te kunnen werken met een mechanisme dat al duizend jaar bestaat. Dit is de moeder van alle mechanismen. Alles zit er in: dynamica, fysica, statica… Veel dank ook aan Antoon Verstraete en Germain Depuydt. Zij hebben ons onder hun vleugels genomen. Daarom hebben wij de derde zondag en zij de eerste zondag van de maand als bezoekdagen. Zo kunnen we elkaar depanneren als dat nodig is.”

Bakkersverleden

Jo Nuyttens (42) uit Dikkebus volgde de opleiding samen met Sven. “Ik deed het voor de ambacht die me aanspreekt. Ik heb een bakkersverleden en het heeft toch iets speciaals om controle te hebben op het hele proces. Van het graan dat in de molen wordt vermalen naar het meel dat gebruikt wordt om het brood te maken. Dan keer je echt terug naar de essentie”, vertelt Jo. “De Steenakkermolen staat op een heel open locatie en vangt wind van overal. Vanaf dat het een beetje waait is hij rap vertrokken.”

“Hij kan malen, maar we zullen dat niet doen op de zondagen omdat we er dan te veel mee bezig moeten zijn. We kunnen hem loskoppelen. Dan zal hij ‘draaien voor de prins’, zoals we dat in molenaarstermen noemen, en hebben wij meer tijd om de bezoekers uitleg te geven”, besluit Jo.

Gebouwd in 1790

De Steekakkermolen dateert al uit de 14e eeuw, maar werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1923 werd de ‘Kruisbergmolen’ uit Pittem, gebouwd in 1790, overgebracht en in de plaats gezet. Sinds 1981 is de molen eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. In 2015 kreeg de molen een grondige renovatie. In het voorjaar van 2022 is ook een nieuwe buitentrap geïnstalleerd.

Behalve op iedere derde zondag van de maand zal de Steenakkermolen ook te bezoeken zijn op Erfgoeddag op zondag 23 april, Molendag op zondag 30 april, Openmonumentendag op zondag 10 september en Open Molens, Oost- en West Vlaandere op zondag 15 oktober. (TOGH)