Meer dan honderd jaar oud, maar straks eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen

De Haan krijgt er op woensdag 5 juli een extra troef bij. Ondernemer Thibaud Hermans en horecacoach Guido Francque werkten samen om het prachtige art nouveau-Hotel des Brasseurs terug in zijn oorspronkelijke staat te brengen, én er het eerste volledig klimaatneutrale hotel van Vlaanderen van te maken.

Des Brasseurs, tussen het bekende tramhuisje en het Koninklijk Plein in De Haan, is één van de oudste gebouwen van de beschermde villawijk De Concessie. Al meer dan honderd jaar verblijven er gasten. “Het wordt weleens de inrijpoort van De Haan genoemd: samen met het tramhuisje is dit het eerste wat je ziet als je onze badplaats binnenkomt. Van hieruit startte rond 1900 trouwens de verkoop voor De Concessie, dit was dus – zoals de Compagnie Het Zoute in Knokke, zo’n beetje het eerste immobiliënkantoor van De Haan”, weet Thibaud Hermans (36), die eerder al Villa De Torre op een gelijkaardige manier opwaardeerde. “Maar hier willen we nog een stapje verder gaan en van dit adults only -hotel ook het allereerste klimaatneutrale hotel van Vlaanderen maken. Er is er al eentje in Brussel (Hotel Belvue, red.) , maar voor Vlaanderen is dit een primeur. Met adults only bedoelen we een hotel waar je komt voor de rust.”

Van zuinig energie- en waterverbruik tot extreme reductie van afval: bij de restauratie zal er naar honderd procent duurzaamheid gestreefd worden. “Er komen bijvoorbeeld geen ligbaden maar douches in de kamers. We gaan ook met een centrale dark kitchen werken. Zo kunnen alle voorbereidingen op één plek gebeuren, binnen de normale werktijden. Want 16 uur in de keuken staan, dat is echt niet meer van deze tijd.”

De horeca kan wél rendabel zijn als er duurzaam ondernomen wordt

Voor de restauratie wordt een beroep gedaan op Dries Bonamie, die gespecialiseerd is in de restauratie en herbestemming van erfgoed. Het is de bedoeling om het gebouw zijn oorspronkelijke grandeur terug te geven. “Ook architecturaal willen we er echt het maximum proberen uit te halen”, zegt Thibaud. “Des Brasseurs is een pareltje dat wat in verval is geraakt, maar het blijft een fenomenaal gebouw met veel mogelijkheden. De hoekligging is bijvoorbeeld interessant naar uitbating toe en de daktoren, anders een verloren ruimte, wordt een meditatieplekje waar je ongestuurd van het zeezicht zal kunnen genieten.”

Duurzaamheid als norm

Op woensdag 5 juli opent het hotel. “Investeren in moeilijke tijden is interessant, omdat je dan elke euro bij wijze van spreken tien keer omdraait voor je hem uitgeeft. Investeren in duurzaamheid loont bovendien op de lange termijn. Ik geloof dat we de extra investeringen naar duurzaamheid toe op vijf à zeven jaar zeker kunnen terugverdienen.”

“Duurzaamheid is geen trend, het wordt echt de norm. Als we een leefbare wereld willen nalaten voor onze kinderen, dan moeten we nú actie ondernemen”, zegt Guido Francque, duurzaamheidscoach voor Horeca Vlaanderen en Westtoer. “Meerdere projecten die ik begeleidde, hebben het bewijs al geleverd: de horeca kan wél perfect rendabel zijn als er duurzaam ondernomen wordt. Godzijdank neemt onze provincie hierin een stimulerende rol op.”