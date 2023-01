Meer dan een miljoen toeristen deden in 2022 een bootochtje op de reitjes in Brugge

De bootjes op de reitjes hebben, dank zij de heropleving van het toerisme, de Brugse stadskas in 2022 maar liefst 2,8 miljoen euro opgebracht. Meer dan 1 miljoen bezoekers stapten in een bootje in Brugge.

In 2022 maakten precies 1.084.717 mensen een boottocht op de reien, wat zorgde voor een inkomst van 2.815.141,07 euro voor de Stad Brugge.

“Dat zijn 957.068 toeristen minder dan in het recordjaar 2018”, zegt de Brugse financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Maar door de gestegen prijzen voor een boottochtje is de opbrengst wel vergelijkbaar met de inkomsten die we hadden in 2018, voor corona. Dat jaar kochten 1.276.419 mensen een ticket voor een boottochtje, wat een opbrengst van 2.570.943,30 euro opleverde.

Corona

2020 en 2021 kenden uiteraard een daling aan inkomsten voor de reders én de Stad Brugge door de pandemie. Toch kwamen respectievelijk 257.371 en 465.380 mensen in deze coronajaren een boottocht maken. “Aangezien er minder toeristen waren, hebben een aantal Bruggelingen wellicht de kans gegrepen om een rustgevend boottochtje te maken doorheen hun stad.”

“De prijs van een tocht kost minder voor de inwoners van Brugge, zij betalen 10 euro. Volwassen niet-Bruggelingen moeten 12 euro ophoesten, kinderen tot 11 jaar 7 euro. Kinderen onder de drie jaar kunnen gratis meevaren,” legt de Brugse schepen van Financiën uit.

In 2020 en 2021 lagen de inkomsten toch een stuk lager dan andere jaren met 657.529,87 en 1.181.764,77 euro. Mercedes Van Volcem maakte een optelsommetje: “Sinds 2018 maakten 4.359.327 mensen al een tocht op de Reien. Dit zorgde voor een totaalinkomst van 10.478.107,65 euro voor de stad”.