Maria Saelens (89) staat al 45 jaar tussen de ‘billenkarren’: “De gouden tijden zijn voorbij”

Gocartverhuurster Maria Saelens wordt op zaterdag 5 april negentig jaar, maar aan stoppen denkt ze nog altijd niet. Met volle goesting is ze haar 45ste seizoen begonnen. “De winter heeft dit jaar echt te lang geduurd”, zucht ze.

Maria groet vanuit haar garage in de Vanderstichelenstraat graag de voorbijgangers. “’k Zien ier gekend lik e slichte klute”, glimlacht ze. In ’t seizoen zit ze elke dag in haar garage. “Anders zou ik dat babbeltje met de mensen toch wel missen. En het is belangrijk om gezien te worden: zo weten ze dat ik er nog ben”, knipoogt ze.

Maria heeft vijf kinderen, waarvan er een al overleden is. Ze heeft ook acht klein- en negen achterkleinkinderen, maar opvolging is er niet. “Hoe dat komt? Omdat er zoveel tijd in kruipt”, zegt Maria. “In ’t seizoen zit ik hier alle dagen, en het zijn dikwijls ook lange dagen.” Haar acht kleinkinderen hebben wel allemaal een vakantiejob bij haar gedaan. “Dat het mijn 45ste seizoen is, kan ik gemakkelijk weten: het jaar dat ik gestart ben, is toevallig ook het jaar waarin mijn oudste kleinzoon geboren werd. Ik herinner me dat nog goed, omdat ik daardoor niet meekon naar het moederhuis. Ik had hier een afspraak voor de overname.”

Benidorm

Best Cars werd in de jaren zestig opgericht door de familie Scharley, die de zaak in 1981 overliet aan Maria. “Mijn man is vroeg gestorven – al sinds 1968 ben ik alleen – en de kinderen waren allemaal het huis uit. Dus toen mijn zus in Knokke een crèmerie begon, dacht ik: waarom gooi ik het zelf ook niet over een andere boeg? Mijn jongste zoon Rudy was vroeger fietsenmaker, en die gocarts leken me wel wat. Rudy doet vandaag nog altijd de herstellingen.”

In die 45 jaar is ze maar één keer op reis geweest. “Dat was in de periode dat iedereen het over Benidorm had. Maar toen ik in Benidorm was, miste ik Blankenberge. Ik belde naar huis om te vragen hoe het met mijn gocarts was. En waarom zou een mens nu nog naar Spanje op vakantie gaan? Blankenberge is tegenwoordig ook een beetje Spanje, met al die palmbomen op het strand.”

De gouden tijden van de billenkar zijn volgens Maria wel voorbij. “Na de invoering van de congé payé in de jaren dertig werd Blankenberge echt van de gewone werkmens. Maar die appartementjes op de dijk zijn allang niet meer voor iedereen betaalbaar en ook de enorme mensenzeeën die vroeger elk uur van de trein kwamen zijn sterk verminderd. Er schieten nu maar twee gocartverhuurders meer over in Blankenberge. Toen ik begon, waren we nog met zeven. Hoe dat komt? Geen idee. Te veel regeltjes, misschien? De gocarts mogen hier niet op de zeedijk”, aldus Maria. Vroeger bracht Tien Om Te Zien ook altijd een pak volk naar Blankenberge. “Willy Sommers is hier toen eens geweest. Traditioneel kwamen er in april ook altijd grote groepen Engelsen naar de kust, en de Engelse schoolkinderen waren gek op gocarts. Ze stonden hier al van ’s morgens vroeg.”

Billenkar

Toeristen vragen haar weleens waar de namen billenkar en cuisse-taks vandaan komen. De zeebries zorgde er af en toe voor dat de rokken van de dames omhoog waaiden en je hun billen of cuisses zag”, knipoogt Maria ondeugend. “Voor veel mensen is de billenkar ook nostalgie. Het gebeurt vaak dat klanten mij verwonderd aankijken: Tiens, ’t is nog altijd Maria die hier staat. Ze hebben als kind nog in mijn gocarts gezeten en hebben nu zelf kinderen.”

Maria nam de zaak over in 1981. © gf

Een ritje met de billenkar blijft onlosmakelijk verbonden met de kust. “Het is zoals met de meeuwen: als je er geen gezien hebt, ben je niet aan zee geweest”, zegt Maria. De klassieke tweetrapper doet het volgens haar nog altijd het beste. “Het is een leuke manier om de stad te verkennen: je hoeft geen parking te zoeken.” Eén keer raakten vijf gocarts zoek. “Een Waalse familie had die gewoon meegenomen naar huis, en ik heb ze nooit meer gezien.”

Een minder fijne evolutie, volgens Maria, is dat de mensen vandaag zélf een elektrische fiets meebrengen als ze naar zee komen. “Zelfs de kindjes rijden tegenwoordig liever elektrisch. Madam, leer ze misschien eerst eens deftig trappen, zeg ik dan. Ik durf dat zeggen, ja”, grijnst Maria.

Toekomst

“Al die klanten van jaren ver, dat voelt als één grote familie. Ik krijg af en toe zelfs een geboortekaartje toegestuurd. Toen ik hier in 1981 begon, had ik nooit gedacht dat ik het zo lang zou uitzingen.” Met haar straks negentig lentes is Maria de oudste gocartverhuurder van ‘t land. “Ik zeg mijn leeftijd eigenlijk niet graag – ik heb schrik dat de mensen van me zouden profiteren. Men vraagt weleens hoelang ik nog van plan ben om het te blijven doen. Maar ik denk nog lang niet aan stoppen. Die gocarts zijn mijn lang leven. Zolang ik gezond ben, ga ik ermee door. Je moet er wel je koppeke kunnen bijhouden, en fysiek nog in orde zijn.” Want Maria rolt die gocarts nog elke dag zelf naar buiten. “Blij dat we er nu weer kunnen invliegen. De winter heeft dit jaar echt te lang geduurd.”