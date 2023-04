Mannen geven meer geld uit bij Brugge-bezoek dan vrouwen

Wie Brugge zegt, denkt aan hordes buitenlandse toeristen, kuierend door de prachtige, historische straten. Een mengelmoes van talen en culturen tegen een historische achtergrond. Brugge leeft van het buitenlands toerisme. Uit een nieuwe studie van marktonderzoeksbureau DataD blijkt dat ook het economisch potentieel van het binnenlandse recreatieve stadsbezoek groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Eén op vier mannelijke toeristen geeft meer dan 200 euro uit bij een dagbezoek aan Brugge.

In oktober 2022 lanceerde marktonderzoeksbureau DataD (onderdeel van de CityD-WES group) een grootschalige bevolkingsbevraging bij een representatieve steekproef van 1.500 Belgen. In de bevraging werd gepeild naar het dagtoerisme van de Belg in Brugge tijdens de zomermaanden (juli-augustus-september) van 2022.

Jong

Uit de resultaten blijkt dat 20 procent van de Belgen in de zomer van 2022 minstens één bezoek bracht aan het Venetië van het Noorden. 62 procent van de Belgische dagtrippers kwam uit Vlaanderen, 25 procent uit Wallonië en 13 procent uit Brussel. Bijna de helft van de Bruggebezoekers is jonger dan 35 jaar en de grootste groep dagtoeristen bezoekt Brugge zonder kinderen.

Belgen komen graag naar Brugge en keren ook vaak terug. Gemiddeld bracht een Bruggebezoeker 2,4 keer een bezoek aan de stad in de zomer van 2022. 44 procent van de Bruggebezoekers kwam meermaals terug en 12 procent bezocht de stad in die periode zes keer of vaker. De trouwste bezoekers komen uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Vooral jonge mensen (-35 jaar) zakten in de zomer van 2022 meermaals af naar de stad.

Liever shoppen dan museumhoppen

De top drie van meest geliefde activiteiten voor de Belgische toerist in Brugge zijn sightseeing (42 procent), shoppen (38 procent) en wandelen voor het plezier (20,5 procent)

Uit het onderzoek blijkt dat niet enkel de toeristische trekpleisters, zoals een boottocht op de reien, een museumbezoek en een bezoek aan een monument door de Belgische toerist worden gesmaakt. Ook, en vooral, de recreatieve activiteiten lokken de Belg naar Brugge. Shopping en wandelen voor het plezier scoren dan ook hoog.

Belgen komen graag naar Brugge voor een combinatie van activiteiten. Daarbij gaat het vaak over een samenspel van shopping en een toeristische activiteit en/of een recreatieve activiteit.

Mannen vrijgeviger in Brugge dan vrouwen

Gemiddeld spendeerde de Bruggebezoeker 172 euro aan zijn of haar dagtrips in Brugge gedurende juli-augustus-september 2022. Dit is ongeveer 70 euro per bezoek! Opvallend is dat mannen meer geld uitgaven tijdens een daguitstap naar Brugge dan vrouwen. 25 procent van de mannen spendeerde meer dan 200 euro, ten opzichte van 15,5 procent van de vrouwen.

Conclusie

Dat toerisme de lokale economie een stevige boost geeft, is geen nieuwe ontdekking. Maar uit dit onderzoek blijkt dat Belgische toeristen meer doen dan gewoon ‘de toerist uithangen’. Brugge is voor Belgische bezoekers zoveel meer dan een boottocht op de Brugse Reien, maar omvat ook shoppen, sightseeing, een terrasje doen…

Het economisch potentieel voor Brugge zit niet enkel in de toeristische uitstappen van buitenlandse bezoekers, maar vooral ook in de recreatieve uitstappen van Belgen