Luxe vakantiewoning Hoeve C opent de deuren in de Steenstraat: “Familiale sfeer is belangrijk”

Hoeve C is het nieuwste project van het ondernemende koppel Jolien Cloet en Niels Vanthourenhout. In hun luxe vakantiewoning met binnenzwembad kan je met 12 personen verblijven en genieten van de rust met zicht op de Ieperse torens. Sinds 1 juni kan je online reserveren.

Jolien Cloet is 31 en werkt als begeleidster bij Vondels vzw. Ze woonde tot haar 16de in Woluwe, waar haar ouders Jacques Cloet en Marleen Steen een slagerij uitbaatten. “Daarna openden ze B&B Domaine des Sources in Normandië. Vanaf het vijfde middelbaar ging ik in Ieper naar school. Tien jaar geleden leerde ik mijn vriend Niels kennen”, vertelt ze. Niels is actief in het sectorfonds van de bouw en hij is afkomstig van Poelkapelle. Daar is hij nog actief bij cafévoetbalploeg FC De Koolmijn. Jolien engageert zich dan weer bij FERM Zuidschote.

Twee zonen

In februari 2022 verhuisden de twee naar hun huidige woning in de Steenstraat, op de grens van Boezinge en Zuidschote. “Voordien woonden we zeven jaar in Ieper-centrum, namelijk in de Grimminckstraat. We woonden er graag maar zochten naar extra ruimte voor onze ravottende kinderen. Onze oudste zoon heet Cisse en de jongste heet Cef, deze zomer worden ze respectievelijk 5 en 2 jaar.”

Jolien en Niels zijn ondernemers, naast hun vaste job runnen ze samen met medevennoot Volcker Van West stepverhuurbedrijf Black Mountain Adventure in Kemmel en Niels is nog bezig met NiVa Design.

Na enkele maanden van grondige renovatiewerken konden ze Hoeve C openen.

“Je kan zeggen dat ik in de voetsporen treed van mijn ouders, al was dat initieel niet de bedoeling. Mijn ultieme droom is een feestzaal, maar dat is moeilijker realiseerbaar.”

Binnenbad

De hoeve van Jolien en Niels heette destijds het Lange Wegelhof en werd nu omgedoopt tot Hoeve C. Met Hoeve C de C verwijst naar de beginletter van hun zoontjes hebben ze nu een luxe vakantiewoning gerealiseerd. “We wilden graag een verwijzing naar onze kinderen, want ze zullen hier vaak rondlopen en voor ons is een familiale en gemoedelijke sfeer belangrijk. Intussen hebben we al enkele testweekends en een feestelijke opening achter de rug. Op 1 juni lanceerden we onze zelfontwikkelde website. We hebben plaats voor 12 personen, dit kunnen zowel families en vriendengroepen zijn, al dan niet met kinderen.”

“Naast de ruime tuin met speelplein en omheinde vijver zijn er drie kamers. Beneden is een kamer met privéterras met zicht op de grazende koeien in de weide en in de verte zie je bij helder weer de Ieperse torens. We beschikken ook over een binnenzwembad op basis van zout water. Je hebt dus niet de typische zwembadgeur. Verder kan je ook even verpozen in de infraroodcabine. Elke kamer is uniek en we zorgden voor een smaakvolle inrichting met telkens andere kleuraccenten. Er is ook airco met warm- en koelfunctie en alles is afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen. In de volledig uitgeruste keuken is er een tafel met 12 zitplaatsen, de tafel werd door Niels gemaakt.”

Ontbijtformule

De prijs varieert naargelang het seizoen, maar het is steeds een all-inprijs. “In eerste instantie mikken we op verhuur tijdens de weekends, maar een aangepaste formule kan ook steeds besproken worden. Zelf wonen we naast de vakantiewoning en we staan steeds klaar om de gasten bij te staan. Een eitje te kort? Klop gerust op onze deur. Qua ontbijtformule kan je gerust een mand bestellen vol met lekkers uit de streek en eitjes van eigen kippen. Die mand plaats ik dan ’s morgens aan de voordeur. Ook voor andere maaltijden kunnen we zeker enkele suggesties doen van restaurants uit de buurt. We werken ook nauw samen met foodtruck TIJST, als kok aan huis op aanvraag.”

Hoeve C: Steenstraat 38, 8904 Boezinge, 0494 05 18 78, info@hoeve-c.be; vakantiewoninghoeve-c.be; volg Hoeve C via Facebook en Instagram