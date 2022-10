Luchthaven Oostende-Brugge verwelkomt 300.000ste passagier dit jaar

Luchthaven Oostende-Brugge mocht op maandag 24 oktober de 300.000ste passagier van 2022 ontvangen. De passagier en haar gezin die terugkwamen van vakantie in Malaga, werden in de aankomsthal van de luchthaven opgewacht door luchthaven-CEO Eric Dumas en Adjunct-CEO Ann Vanpraet.

Het was voor de passagiers in kwestie een aangename verrassing. Liselotte, Devin en hun twee jonge dochters Flore en Mare uit Waasmunster mochten in de aankomsthal bloemen in ontvangst nemen van CEO Eric Dumas en Adjunct-CEO Ann Vanpraet. “Een onverwacht, maar zeer leuk moment”, zegt Devin. “We zijn blij dat we vanuit Oostende kunnen reizen. We zijn hier vertrokken en opnieuw geland zonder stress. Dat is ideaal als je zoals wij met kleine kinderen reist.”

Herstel na moeilijke jaren

“Het is van 2019 geleden dat onze luchthaven de kaap van 300.000 passagiers rondde. Vorig jaar reisden iets meer dan 220.000 passagiers via onze luchthaven. Dit jaar zullen we zo’n 350.000 passagiers verwelkomen. Dit is een zeer mooi resultaat dat laat zien dat onze luchthaven zich na twee moeilijke jaren mooi aan het herstellen is. We hopen volgend jaar opnieuw de kaap van 400.000 passagiers te ronden”, zegt CEO Eric Dumas.