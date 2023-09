Luchthaven Oostende-Brugge sluit twee maanden voor renovatie startbaan: “Nodig om veilig verkeer in de toekomst te blijven garanderen”

Op de Luchthaven Oostende-Brugge wordt begin 2024 de start- en landingsbaan gerenoveerd. De luchthaven zal daarvoor vanaf 25 januari 2024 tot 27 maart 2024 tijdelijk gesloten worden. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM). “De renovatie is nodig om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen. We zorgen ervoor dat de startbaan in de komende jaren operationeel kan blijven”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de LOM Vlaanderen.

De luchthaven Oostende-Brugge heeft één verharde start- en landingsbaan, drie laadplatformen (vliegtuigparkings) en meerdere taxiwegen. Na de renovatie van de grootste vliegtuigparking (apron 2) in 2022 wordt begin volgend jaar de startbaan gerenoveerd (deze is 3.200 m lang en 45 m breed). Daarnaast omvat deze opdracht ook het verbreden van enkele taxiwegen, het plaatsen van duurzame ledverlichting en het vernieuwen van de riolering en afwatering.

Tot slot wordt met deze werken mogelijk gemaakt dat de B747-400- en de B777-300ER-toestellen die in Oostende taxiën met een grotere draaicirkel tegen de klok in kunnen draaien. Daarvoor is er minder motorkracht nodig en wordt dus ook minder geluid en uitstoot geproduceerd. Deze laatste aanpassing is, net zoals het verbreden van de taxiwegen, noodzakelijk om te voldoen aan de EASA-regelgeving (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart).

Korte sluitingsperiode

De LOM Vlaanderen heeft de uitvoering van de werken na marktraadpleging toegewezen aan Willemen Infra nv. De werken zullen plaatsvinden tussen 25 januari 2024 en 27 maart 2024, en nemen 60 kalenderdagen in beslag. “Deze sluitingsperiode wordt zo kort mogelijk gehouden, en is vastgelegd in overleg met de aannemer en de luchthavenexploitant”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de LOM Vlaanderen.

De LOM Vlaanderen zal 17 miljoen euro voor deze werken vrijmaken.

Veiligheid verzekeren

De laatste overlaging van de startbaan (nieuwe asfaltlaag) dateert van midden jaren 90. Een grondige renovatie drong zich dan ook op om te voorkomen dat de baan op termijn onveilig zou worden. De renovatie van de start- en landingsbaan is nodig om aan Europese regelgeving te kunnen blijven voldoen. “Deze investering is ook noodzakelijk om de luchthavenexploitatie op het huidige niveau te kunnen behouden”, zegt Bruno De Saegher.

“We herstellen de schade die de afgelopen jaren is ontstaan omwille van slijtage en herstellen lokale verzakkingen. Daarnaast voeren we enkele structurele verbeteringen door. We pakken bijvoorbeeld de lijnafwatering aan en verminderen zo het risico op water op de startbaan. Ook de elektriciteitsbekabeling wordt gedeeltelijk vervangen, zodat de start- en landingsbaan na de renovatie gebruik kan maken van duurzame ledverlichting in plaats van de huidige energieverslindende halogeenverlichting.”

Geen omgevingsvergunning nodig

Aangezien het merendeel van de geplande werkzaamheden onder het toepassingsgebied van het Vrijstellingsbesluit vallen, dient daarvoor geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De werken hebben alleen de renovatie van de bestaande infrastructuur als doel en zullen geen impact op de omgeving met zich meebrengen.

De werkzaamheden omvatten geen wijziging of uitbreiding van de start- en landingsbaan noch van het luchthaventerrein. Alleen voor het inbuizen van enkele waterlopen op het luchthaventerrein is een vergunning vereist. De LOM Vlaanderen zal daarvoor dan ook de nodige stappen zetten. Deze werken zijn ook noodzakelijk omwille van de gewijzigde Europese regelgeving.

Geen wijziging van de startbaan

De LOM Vlaanderen benadrukt dat de werken aan de start- en landingsbaan alleen de renovatie tot doel hebben. De werken leiden niet tot een capaciteitsverhoging. Er zullen door de renovatie geen grotere toestellen kunnen landen op de luchthaven dan de toestellen die vandaag al gebruik kunnen maken van de luchthaven. De trafiek die mogelijk is op de luchthaven blijft identiek, en de voorwaarden uit de huidige milieuvergunning blijven onverkort van toepassing.