Luchthaven Oostende-Brugge ontvangt 53.000 passagiers tijdens eerste kwartaal

Luchthaven Oostende-Brugge ontving tijdens het eerste kwartaal iets meer dan 53.000 passagiers. Ook de cargo deed het goed. “We kijken uit om weer meer passagiers te verwelkomen tijdens het zomerseizoen”, zegt CEO Eric Dumas.

De luchthaven kijkt positief terug op het eerste kwartaal. Tijdens de eerste drie maanden van 2022 reisden iets meer dan 53.000 passagiers via Oostende. “De passagierscijfers op onze luchthaven blijven zich verder herstellen”, zegt CEO Eric Dumas. “Die cijfers zitten opnieuw op het niveau van 2018. Toen verwelkomden we 52.800 passagiers. In vergelijking met 2019 ligt het aantal passagiers 15,8% lager. Deze winter werden dan ook 3 bestemmingen minder aangeboden werden vanuit Oostende.”

Extra bestemmingen

Ook de volgende maanden verwacht de luchthaven een verder herstel. Deze week zijn de eerste vluchten naar Mallorca en Murcia opnieuw vertrokken. Later deze maand starten ook de vluchten naar Ibiza en Kreta (Griekenland) opnieuw op. Begin mei worden ook Eskisehir (Turkije), Rhodos en Kos (Griekenland) opnieuw aan het vluchtschema toegevoegd.

“We merken dat steeds meer personen opnieuw beginnen reizen. Wij zijn goed voorbereid en kijken er naar uit om iedereen weer te verwelkomen op onze luchthaven”, besluit CEO Eric Dumas.

Cargo

Het vrachtvervoer via Luchthaven Oostende steeg licht in het eerste kwartaal. Het verhandelde volume steeg in januari, februari en maart tot 13.200 ton. (10.854 in 2021). “Dat is een mooi resultaat”, zegt Eric Dumas. “Sinds 2019 groeide het cargosegment met 150%. Dat is een mooie groei. We kijken dan ook voorzichtig naar de volgende maanden. Op vlak van cargo is het tweede kwartaal steeds een rustige periode.”