Lentevakantie: meer overnachtingen dan in paasvakantie

De schoolgaande jeugd in Franstalig België geniet van de Lentevakantie, die begon op zaterdag 29 april – met het verlengde 1 mei-weekend – en duurt tot en met zondag 14 mei. Dat leidt aan de kust tot meer hotelboekingen dan in de paasvakantie. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Westtoer.

De Lentevakantie zorgt voor 33 procent meer geboekte hotelkamers aan de kust in vergelijking met de eerste twee weken van mei 2022. In vergelijking met de paasvakantie, april 2023, werden voor de Lentevakantie 16 procent meer hotelkamers geboekt. Dat betekent dus dat de Lentevakantie meer verblijfstoeristen naar zee lokt dan de paasvakantie.

Als we het verlengde paasweekend vergelijken met het verlengde 1 mei-weekend, dan houdt Pasen wel stand als drukste weekend aan zee. In het verlengde weekend van 1 mei werden 360.000 overnachtingen genoteerd over drie dagen, dat is 15 procent minder dan in het paasweekend. Het aantal overnachtingen door Franstalige Belgen was wel even hoog in het 1 mei-weekend als in het paasweekend. Maar er waren minder Vlamingen en buitenlanders die Er zijn minder overnachtingen genoteerd bij Vlamingen en buitenlandse vakantiegangers. Ook wat dagtoeristen betreft, staat het paasweekend aan kop. 300.000 mensen over de drie dagen met Pasen, 220.000 met het 1 mei-weekend.