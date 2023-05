Lentevakantie: 20 procent meer hotelovernachtingen in Oostende dan vorig jaar, ook Westtoer spreekt van stijging

De schoolgaande jeugd in Franstalig België geniet van de Lentevakantie, die begon op zaterdag 29 april – met het verlengde 1 mei-weekend – en duurt tot en met zondag 14 mei. Dat leidt aan de kust tot meer hotelboekingen dan in de paasvakantie. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Westtoer. Ook Toerisme Oostende spreekt van een hogere hotelbezetting.

De Lentevakantie zorgt voor 33 procent meer geboekte hotelkamers aan de kust in vergelijking met de eerste twee weken van mei 2022. In vergelijking met de paasvakantie, april 2023, werden voor de Lentevakantie 16 procent meer hotelkamers geboekt. Dat betekent dus dat de Lentevakantie meer verblijfstoeristen naar zee lokt dan de paasvakantie.

Als we het verlengde paasweekend vergelijken met het verlengde 1 mei-weekend, dan houdt Pasen wel stand als drukste weekend aan zee. In het verlengde weekend van 1 mei werden 360.000 overnachtingen genoteerd over drie dagen, dat is 15 procent minder dan in het paasweekend. Het aantal overnachtingen door Franstalige Belgen was wel even hoog in het 1 mei-weekend als in het paasweekend. Maar er waren minder Vlamingen en buitenlanders die Er zijn minder overnachtingen genoteerd bij Vlamingen en buitenlandse vakantiegangers. Ook wat dagtoeristen betreft, staat het paasweekend aan kop. 300.000 mensen over de drie dagen met Pasen, 220.000 met het 1 mei-weekend.

Oostende: 20 procent meer hotelbezetting dan vorig jaar

De hotels in Oostende zien hun bezetting tot 20 procent stijgen dankzij de nieuwe Waalse meivakantie en het mooie weer. “Met het verlengde weekend van 1 mei noteerden de hotels alvast een topbezetting van meer dan 90 procent. Deze trend zet zich verder naar de rest van de vakantie, want ook op weekdagen noteren de hotels een grotere bezetting met een stijging van ruim 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het mooie weer en de meivakantie in Nederland dragen ook hun steentje bij”, zegt Toerisme Oostende.

“Tijdens de Vlaamse paasvakantie zagen de Oostendse hotels een kleine terugval van Waalse bezoekers. Deze werd echter grotendeels gecompenseerd door een stijging van Vlaamse en internationale bezoekers, waardoor de bezettingsgraad tijdens de paasvakantie quasi stabiel bleef. Dankzij acties als het populaire street art festival The Crystal Ship is de paasvakantie al meerdere jaren een voltreffer in de Stad aan Zee.

Meer spreiding en seizoensverbreding

“Het effect van de opgesplitste vakanties is voor Oostende dus zeker gunstig”, luidt het bij Toerisme Oostende. “De Stad aan Zee zet altijd sterk in op spreiding en dit voorjaar pakt Toerisme Oostende vzw ook uit met een grote online campagne in Wallonië. Tv-presentatrice Sandrine Corman toont samen met haar gezin verschillende activiteiten voor families met kinderen in Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein is zeer tevreden met deze tendens: “We investeren toeristisch sowieso al in Franstalig België, via sociale media en een nieuwsbrief die een ruim aantal Oostende-fans bereikt. Dit versterken we nu met doelgerichte campagnes in aanloop naar de vakanties om dit positieve verhaal door te trekken in de toekomst.”