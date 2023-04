Langemark-Poelkapelle stelt nieuwe toerismebrochure voor: “Drie nieuwe picknick- en ontmoetingsplaatsen”

Met de voorstelling van de vernieuwde toerismebrochure aan logiesverstrekkers trapte Langemark-Poelkapelle het toeristisch seizoen af. Ook de peters en meters van de acht nieuwe wandelroutes werden in de bloemetjes gezet.

De toeristische brochure, die ondertussen al drie jaar oud is, kreeg een nodige update. “Zo zijn er drie nieuwe picknick- en ontmoetingsplaatsen bijgekomen: de groene plek in het centrum van Madonna, op de Vrijbosroute ter hoogte van de Koekuitstraat en in het centrum van Langemark tussen het Vijverpark en de Vrijbosroute”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Nieuw in de brochure: je vindt er voortaan een overzicht van de jaarlijkse evenementen: Koffie & Co, de HoLa-PoSta! zomerzoektocht, het Bakelandtmysterie, de Bierquiz i.s.m. Hopmuseum Poperinge en het Bierfestival. Langemark-Poelkapelle telt ook nieuwe wandelroutes, zoals de Grote Vijf route, een route van 123 km voor wie houdt van meerdaagse wandeltochten.”

Meters en peters

Tijdens de voorstelling werden ook alle meters en peters van de acht wandelroutes in de bloemetjes gezet. “Een peter of meter wandelt twee keer per jaar een toegewezen wandeling af en laat weten waar de bewegwijzering ontbreekt of niet meer voldoet. Ze mochten een LP-bon in ontvangst nemen als dank voor hun inzet”, vervolgt Hoornaert.

De meters en peters zijn Johan Dujardin voor het Rooie Zita pad, Magda Aerbeydt voor het Seizoensarbeiderspad, Bart Schoorens voor het Toontjespad, Rik Vervenne voor het Bakelandtpad, Lieselotte Six voor het Beeuwsaertmolenpad, Pieter Moortgat voor het Kitchenerspad, Elien Loones voor het Guynemerpad en Joke Vanlerberghe voor het Steenakkermolenpad.

Le Capitaine & The Soldier

De toeristische partners (de toeristische infopunten en uitbaters van B&B’s en vakantiewoningen in de gemeente) kregen ook als primeur een overzicht van het komende toeristisch seizoen te zien. “Hoogtepunt van het toeristisch seizoen wordt ongetwijfeld ‘Le Capitaine & The Soldier’, dat plaatsvindt in het weekend van 8 en 9 juli 2023. Op 8 juli 1923 zal het 100 jaar geleden zijn dat het Guynemermonument in Poelkapelle en ‘The Brooding Soldier’ in Sint-Juliaan plechtig werden ingehuldigd. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt”, aldus Laurent Hoornaert.

Kunstinstallatie

In aanloop van dit groots herdenkingsweekend worden al een aantal activiteiten georganiseerd. Zo onthult artist in residence Jan Fieuw op 12 mei zijn kunstinstallatie ‘Both Faces’. Op 15 mei houdt Johan Vanbeselaere de voordracht ‘100 jaar op zoek naar Georges Guynemer’. Vanaf 9 juni kan je aan ‘The Brooding Soldier’ in Sint-Juliaan de expo ‘100 jaar Brooding Soldier’ bezoeken en op 3 juli geeft dr. Natasha Silk een lezing over hoe Britse soldaten aan het front omgingen met rouw en verdriet.

‘Le Capitane & The Soldier’ maakt deel uit van het grootschalige Landscapes, Feel Flanders Fields-project, het nieuwe WOI-thema in 2023-2024, ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen, Westtoer en tal van partners waaronder ook Langemark-Poelkapelle. (TOGH)

www.lp.be/toerisme