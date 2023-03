Lagere boekingscijfers voor kust in paasvakantie (want Franstalig België heeft geen vakantie)

De kust kijkt uit naar een atypische paasvakantie. Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België hebben enkel de Vlamingen de komende twee weken vakantie. Dat vertaalt zich in lagere boekingscijfers aan de vooravond van de vakantie, zo meldt Westtoer.

“De paasvakantie is voor de kust een traditionele topper en de start van het toeristisch seizoen. Door de nieuwe regeling in Franstalig België is het de eerste keer dat de vakanties in het voorjaar gespreid zijn over verschillende periodes. Enkel Vlamingen hebben in de komende twee weken vakantie.Door de nieuwe vakantieregeling verwachten we een minder drukke paasvakantie in vergelijking met voorgaande jaren”, zegt Westtoer. In Vlaanderen duurt de paasvakantie van maandag 3 tot en met zondag 16 april. De lentevakantie in Wallonië start op maandag 2 mei en duurt tot 16 mei.

Minder boekingen

In vergelijking met de paasvakantie 2022 liggen de online hotelboekingen in de kusthotels voor de komende paasvakantie ongeveer 15 procent lager dan bij de start van de paasvakantie in 2022. De toeristische verhuurkantoren aan de kust noteren voor de paasvakantie (in april) iets minder boekingen dan vorig jaar. Dit is logisch omdat enkel de Vlamingen nu vakantie hebben. Opmerkelijk is nu al het groter aantal reservaties voor mei door Franstalige Belgen.

“Franstalige Belgen zijn een belangrijk publiek voor de kust in het voorjaar. In de paasvakantie van 2022 waren Franstalige Belgen goed voor één derde van de overnachtingen aan de kust. Ook onder de dagtoeristen spelen ze een belangrijke rol. Tijdens de paasvakantie van 2022 waren ze goed voor 15 procent van de dagtoeristen naar de kust.

Paasweekend blijft topper

“Het verlengd paasweekend (van 8 tot 10 april) blijft een traditionele topper. Westtoer noteert voor het paasweekend momenteel de hoogste bezetting (60 procent) in de kusthotels. Met last minute boekingen kan dit nog stijgen. Zeker als er mooi weer voorspeld wordt, belooft het paasweekend een topweekend te worden. Franstalige Belgen genieten dan ook van een verlengd weekend.”

Afhankelijk van de weersverwachtingen verwachten de verhuurkantoren en de hotels nog tal van last-minute boekingen. Ook eigenaars van een vakantiewoning of appartement aan de Kust verblijven tijdens de paasvakantie graag aan zee.