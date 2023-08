KW Zomertip: Waregem Koerse, het feest van de zomer

Het hoogtepunt van de zomer (en het jaar) in de Waregemse regio? Dat is zonder meer Waregem Koerse met in de aanloop ernaartoe de Waregem Koerse Feesten met muziek, feest, cultuur en zoveel meer.

Klassiekers zoals onder meer de Waregem Koerse Foor, de Nacht van de Humor (25 augustus), Mabatobato (27 augustus) en de Jaarmarkt (28 augustus) staan ook dit jaar op het programma. Maar het hoogtepunt is uiteraard Waregem Koerse zelf. Op de hippodroom genieten elke laatste dinsdag van augustus – dit jaar dus op 29 augustus – vele duizenden toeschouwers van de paardenwedrennen en de sfeer. Vorig jaar vierde Waregem Koerse nog haar 175-jarig bestaan maar dat betekent niet dat het gebeuren stilstaat maar integendeel mee evolueert met de tijdsgeest.

Maar Waregem Koerse is meer dan toppaardensport; het is ook een gezellig feest met vrienden, familie of collega’s. En het is ook de gelegenheid bij uitstek voor dames en heren om zich uit te dossen met de mooiste/speciaalste hoed. Elk jaar opnieuw hopen velen de felbegeerde Willy Naessens Hat Trophy binnen te halen.

De Waregem Koerse Feesten worden op dinsdagavond 29 augustus afgesloten met een vuurwerk aan de Stadionvijvers.