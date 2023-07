KW Zomertip: Samen met de hond naar zee

“Elke hond moet van vrijheid kunnen genieten”, zegt hondencoach Stephanie Platteau uit Harelbeke. Geen betere plek om hen die vrijheid te gunnen dan de grootste speelplaats van het land, het strand. Algemeen geldt dat in het laagseizoen veel mogelijk is. In de lente en de zomer hanteert elke badplaats eigen regels. Toch zijn er ook stranden waar het hele jaar door zonder leiband geravot mag worden. Je herkent die stranden aan het blauwe bord met daarop een hond.

Het grootste ‘hondenstrand’ is het stuk tussen Middelkerke en Raversyde. Een andere populaire plek is vanaf strandhoofd 5 op Oosteroever in Oostende tot aan de grens met Bredene. In Knokke-Heist kan je vanaf surfclub Surfers Paradise tot aan de Zwingeul vrij wandelen. Ook Koksijde-Oostduinkerke beschikt over enkele hondenravotstranden. In Blankenberge is het stuk tussen het westerstaketsel en de grens met De Haan een hondenstrand. De strengste gemeente is Nieuwpoort waar loslopende honden enkel welkom zijn aan de hondenlosloopweide nabij het Prins Mauritspark.

Sterke band creëren

“Net als mensen hebben ook honden nood en behoefte aan vrijheid en beweging. De hondenstranden zijn dan ook absoluut nodig”, zegt hondencoach Stephanie Platteau van Stephanies roedel uit Harelbeke. Sommige honden ervaren toch wel wat stress op het strand, waarschuwt Stephanie. “Het vraagt een gecontroleerde aanpak om je hond vrijheid te gunnen zonder dat hij/zij er stress van ervaart. Dat gaat niet voor elke hond op. De ene hond kan gemakkelijk luisteren als hij/zij in evenwicht is. Andere hebben meer begeleiding en ondersteuning nodig bij een uitstapje naar het hondenstrand.”

Stephanie raadt aan om je hond vooral tijd te geven en te laten wennen aan het idee van vrijheid. “Het is goed om eerst de basis tussen jou en je hond te versterken. Pas daarna kan je gecontroleerd je hond loslaten en meer vrijheid geven. Door het op deze manier te doen, kunnen jij en je hond ook echt genieten van elkaar, de vrijheid, het strand en de zee.” (MAF)