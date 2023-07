KW Zomertip: Packraften op de Mandel

De beleving op het water is helemaal anders dan op de oever”, zegt Mathias Michielsen, bezieler van het gloednieuwe packraftavontuur op de Mandel. Packraften is een combinatie van varen en wandelen of anders gezegd slow travel te land en op het water.

De aanlegsteiger in provinciedomein Baliekouter in Wakken ligt er spic en span bij. Verder stroomopwaarts op de Mandel is in Oostrozebeke ook een aanlegsteiger gebouwd. Packrafters krijgen een waterdichte rugzak mee met daarin een opblaasbare packraft en peddels.

Vertrekkend vanuit de Baliekouter moet je eerst een achttal kilometer stappen over verkeersluwe wegen in de rustige Mandelvallei tussen Dentergem, Wielsbeke en Oostrozebeke. Onderweg passeer je fruitboomgaarden en kan je in de pluktuin van O’Bio pauzeren. In de zomer zijn de blauwe bessen er rijp.

Aan de aanlegsteiger in Oostrozebeke blaas je de raft op door er met een nylonzak lucht in te persen. Vanaf hier start een peddeltocht van zo’n 4 kilometer door de meanderende Mandel. Een gids of begeleider is niet nodig, packraften is heel simpel na een woordje uitleg vooraf.

Microklimaat

De rivier slingert zich een weg door weiden en akkers. Af en toe rijzen de oevers hoog boven je op waardoor het contact met het water des te intenser wordt. Superlastig is het niet, want je vaart met de stroming mee. Ooit werd de Mandel tot de vuilste rivieren van West-Vlaanderen gerekend. Vandaag is de waterkwaliteit er enorm op vooruitgegaan; dat zie je ook aan het vele leven op de oevers en in het water.

Met een rugzak met je packraft en peddels in stap je naar de aanlegsteiger.

Dankzij dit packraftavontuur wordt een nieuw stukje West-Vlaanderen ontsloten. Dat hebben we te danken aan Mathias Michielsen (30) uit Antwerpen. De bioloog biedt over heel de Benelux dergelijke avonturen aan. De Mandel is zijn eerste kennismaking met de Leiestreek. “De Mandel is een typische laaglandrivier. Ze snijdt diep in de vallei. Tussen de hoge oevers aan weerszijden ontstaat een microvegetatie. Ik vind het fascinerend om door die besloten wereld te varen. Slechts af en toe vang je een glimp op van een kerktoren die boven de oevers uitsteekt. Het biedt een heel ander perspectief op het landschap. Dat is meteen ook een van de redenen waarom ik met het packraften ben begonnen, om de natuur op een andere manier te beleven. Packraften moet je niet doen voor de sport, wel voor het contact met de natuur en met je groep. Dit Mandelavontuur richt zich bij uitstek tot gezinnen met tieners of vrienden.

Wandelnetwerk

Mathias is er de bioloog niet naar om packraften aan te bieden zonder een educatieve boodschap mee te geven. “Water is superbelangrijk. Als ik tochten begeleid, zoals mijn beversafari op de Dijle rond Leuven, wijs ik de deelnemers op de veranderingen die klimaatverandering veroorzaakt in het landschap. Je merkt het nu al aan de eeuwenoude beuken.”

De komende jaren wordt nog meer ingezet op de ontsluiting van de Mandelvallei. Er wordt werk gemaakt van een trage weg langs de oever en van een wandelnetwerk met knooppunten.

De afvaart van de Mandel (inclusief huur materiaal) kan je reserveren via www.packraften.be. Kinderen jonger dan 12 jaar delen een tweepersoonsboot met een volwassene.

Waterbeleving in de Leiestreek

Deze zomer zorgt een bomvolle activiteitenkalender voor heel wat waterpret in de Leiestreek.

Plat’eau

Het waterevent Plat’eau richt zich tot gezinnen met kinderen. Een waternimf met een gigantisch kleed zwemt door plassen en rivieren. Los verschillende opdrachten en puzzels op tijdens het interactieve verhaal om de waternimf in leven te houden. Plat’eau vindt plaats op 25 juni bij het Oud Zwembad in Spiere-Helkijn, op 2 juli in het Leiebos in Wevelgem, op 9 juli aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve en op 16 juli in de Mandelmeersen in Oostrozebeke.

Dobberen op het water

Liefhebbers van de betere pop-up beleven met Dobbero het ultieme vakantiegevoel. Je drijft met twee, vier of zes personen in een tank. Als je dorst of honger hebt, peddel je gewoon naar de drijvende bar. Rondom duiken verrassingen en animatie op. Dobbero vindt plaats op 19 augustus op de Oude Leiearm bij de Sluizenkaai in Menen, op 9 september in Domein Ter Borcht in Meulebeke en op 17 september op de oude Scheldearm in de Avelgemse Meersen aan Chalet ‘t Zakske.