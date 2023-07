KW Zomertip : Kunst troef in de Leiestreek

Wie graag een mooi streepje cultuur meepikt tijdens de zomer, zit in de Leiestreek meer dan goed. Wij tippen graag deze vier niet te missen expo’s waarin elke kunstliefhebber zijn gading kan vinden.

Kunstzomer Leistreek

Een vaste waarde op de zomerkalender is Kunstzomer Leiestreek. Van 11 juni tot en met 1 oktober kan je dankzij gratis tentoonstellingen de werken van 46 kunstenaars ontdekken op unieke locaties in Dadizele (Moorslede), Zulte, Roeselare, Zwevegem en Avelgem. Enkele blikvangers zijn de Kunstkerk in Bossuit (Avelgem), de Basiliek van Dadizele (Moorslede), Kasteel Banhout in Zwevegem en de Sint-Jozefskerk in Roeselare. Voor enkele kunstenaars zoals Carlos Caluwier, Goedele De Mey, Bert Van Wynsberghe en Heidi Six vormt water een belangrijke inspiratiebron. Zij willen mensen blijven inspireren met de schoonheid van het water.

Info: www.toerisme-leiestreek.be/kunstzomer

Topwerken in het Kunstuur

Tot en met 5 november 2023 vormt de statige Sint-Amandskerk het kader voor een wel erg bijzondere tentoonstelling. Het Kunstuur presenteert je er een adembenemende, zelden vertoonde collectie Belgische topwerken uit de periode 1850-1950. Je ontdekt werken van bekende Leieschilders zoals Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Gustave De Smet, Léon De Smet, Gustave Van de Woestyne, Jenny Montigny en Frits van den Berghe. Zij vonden inspiratie in het water en hun nabije omgeving in de Leiestreek. Onder begeleiding van muziek van Dirk Brossé struin je door deze tentoonstelling, terwijl enkele bekende Vlamingen over hun favoriete werken vertellen.

Info: www.hetkunstuur.com/ roeselare

Mooie ode aan Yvonne Serruys

Het Menense cultuurcentrum en Universiteit Gent brengen samen een project uit rond Yvonne Serruys. Het omvat een nieuw boek (uitgegeven bij Snoeck), een tentoonstelling van 2 juli tot 17 december 2023 en een blijvende stadswandeling. Dit jaar is het immers precies 150 jaar geleden dat de bekende beeldhouwster Yvonne Serruys geboren werd in Menen, en 70 jaar geleden dat zij overleed in Parijs. Tijdens het interbellum kreeg Yvonne Serruys diverse internationale opdrachten voor publieke monumenten. Ze portretteerde talloze tijdgenoten en wilde met haar naakten vooral ‘la femme moderne’ weergeven – jonge, vrijgevochten vrouwen met een bobkapsel en sportief lichaam.

Info: www.ccdesteiger.be

Smokebility eert Evert Meulen

Met de expo ‘Smokebility’ eert het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik illustrator en graficus Ever Meulen. De tekeningen van deze geboren Kuurnenaar (° 1946) zijn zo iconisch dat menig kunstliefhebber meteen ziet dat ze van zijn hand zijn. Zijn oog voor detail, de humoristische knipoog en de dynamiek vormen een geheel die ieders aandacht trekt. De naam van de tentoonstelling is een samentrekking van de Engelse woorden ‘Smoke’ en ‘Mobility’. Samen met Ever werden voor de expo vooral tekeningen rond mobiliteit, in combinatie met de pijp, de sigaar en de sigaret gekozen. Hij dook in zijn rijke collectie en selecteerde ruim 100 tekeningen.

Smokebility loopt tot 5 november in het Nationaal Tabaksmuseum. Info: www.nationaaltabaksmuseum.be