KW Zomertip: In de sporen van Chantal, Eigen Kweek, VDB en Will Tura

De fictieve familie Welvaert en de fictieve agente Chantal Vantomme, zanger Will Tura en wielrenner Frank Vandenbroucke groeiden allen uit tot iconische figuren. Reden genoeg dus om hen te eren met een bijzondere fiets- of wandelroute.

De familie Welvaert

Het mag dan al enkele jaren geleden zijn dat de tv-serie Eigen Kweek op het scherm verscheen, de familie Welvaert is nog lang niet vergeten. In de reeks beginnen aardappelteler Jos Welvaert en zijn zoon Steven met het kweken van cannabis om het hoofd boven water te houden, met allerlei ongemakkelijke situaties tot gevolg…

De serie werd voornamelijk in Heuvelland gefilmd. Met de locatiekaart Eigen Kweek (2 euro) ontdek je op eigen tempo en naar eigen zin de filmlocaties en andere leuke interessante plaatsen in een van de acht dorpen van het Heuvelland.

Voor groepen vanaf minimaal 10 personen bestaat er ook een gegidst arrangement in het teken van Eigen Kweek.

www.toerismeheuvelland.be

Chantal gidst je door ‘Loveringem’

Chantal, een populaire spin-off van Eigen Kweek, met agente Chantal (Maaike Cafmeyer) in de hoofdrol, speelde zich dan weer af in de fictieve gemeente Loveringem. De diensten Toerisme van Lo-Reninge en Alveringem stippelden nu een fietstocht van 45 kilometer uit langs twintig locaties waar opnames voor Chantal plaatsvonden zoals het administratief centrum op de Markt in Lo dat in de reeks dienst doet als politiekantoor, het sluizencomplex aan de Fintele in Pollinkhove en de lagere school in de Hoogstraat in Alveringem. Behalve langs filmlocaties, passeert de fietsroute ook voorbij enkele bezienswaardigheden in Lo-Reninge en Alveringem zoals de Westpoort en de Caesarsboom in de Hogebrugstraat in Lo en het openluchtmuseum Bachten de Kupe in Izenberge.

Een kaart van de Loveringem-fietsroute (3 euro) is te verkrijgen bij de dienst Toerisme van Lo-Reninge op de Markt in Lo en in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize in Alveringem die allebei als startplaats fungeren voor de Loveringem-fietsroute.

In het spoor van VDB

Wielerlegende Frank Vandenbroucke hoeven we wellicht niet meer voor te stellen. Deze begenadigde maar ook spraakmakende wielrenner stierf helaas veel te vroeg in 2009 op 34-jarige leeftijd. Franks moeder Chantal Van Ruymbeke, zijn boezemvriend Nico Mattan, Dirk Ghyselinck van restaurant In de Zon en Bert Doise van Belcanto Classic ontwierpen een fietstocht van 76 kilometer als eerbetoon aan Frank Vandenbroucke op zijn geliefde trainingsparcours door het glooiende Heuvellandse landschap. Deze hellingen maakten deel uit van de talrijke dagelijkse trainingen van Frank Vandenbroucke en Nico Mattan. Geen echte bergen maar heuvels waar renners het verschil kunnen maken. Je geniet van de rustige wegen, het open landschap en overwint de soms wel verraderlijke wind.

www.toerismeheuvelland.be

Muzikale wandeling met Will Tura

Iedereen kan ongetwijfeld wel minstens een liedje van Will Tura (82) opnoemen. Maar wil je de oud-Veurnenaar en ‘de keizer van het Vlaamse lied’ beter leren kennen? Dan is de audiowandeling Will Tura, te vinden in de gratis ErfgoedApp die je kan downloaden via Google Play Store of de Appstore, een aanrader. Tijdens deze muzikale wandeling ga je op zoek naar de roots van Arthur Blanckaert aka Will Tura. Je wandelt langs zijn geboortehuis, zijn muziekschool, standbeeld en nog veel meer. Tijdens deze tour is er vooral veel te beleven, ambiance verzekerd! De wandeling is circa 1,5 kilometer lang.

Info: www.veurne.be