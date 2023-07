KW Zomertip: Heksenstoet trekt opnieuw door ‘Toveresseparochie’

Na een lange coronapauze trekt de Heksenstoet vandaag zondag 30 juli voor de 47ste keer opnieuw door de betoverde straten van ‘toveressenparochie’ Beselare.

In deze folkloristische tocht, die tot de levendigste en aantrekkelijkste stoeten van ons land behoort, beelden maar liefst meer dan 1.000 figuranten plaatselijke volksverhalen uit. Het thema werd heel toepasselijk ‘We vliegen erin’ gedoopt. “Niet alleen de heksen, maar alle inwoners van Beselare vliegen er deze keer in. Met bezem en al zullen de heksen er met volle goesting in vliegen. Want als er iets heksen zo speciaal maakt, zijn het hun vliegkunsten op een bezem”, zegt Wim Veeckman van het Heksencomité.

Na de pauze van vier jaar pakt het Heksencomité uit met enkele nieuwigheden. “De folkloristische waarde blijft behouden, maar we introduceren nieuwe en vernieuwde wagens en groepen én een digitaal betaalsysteem.”

In de aanloop naar de stoet worden talrijke heksenpoppen buiten uitgestald in Beselare en een ludieke heksenkeuring zal ongetwijfeld opnieuw voor pareltjes van taferelen zorgen die het hele dorp zullen kleuren. Het mag duidelijk zijn: Beselare is op 30 juli dé place to be!