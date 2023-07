KW Zomertip: Gezellige zomerse wijnbelevingen

De Westhoek is bij velen intussen gekend als een van de betere wijnregio’s in Vlaanderen. En daar mogen we best trots op zijn. Tijdens diverse zomerse evenementen laten tal van wijnbouwers je graag kennismaken met hun dierbaarste creaties. Santé!

In het weekend van 1 en 2 juli zetten heel wat wijnbouwers hun deuren open voor het grote publiek. Tijdens deze opendeur kan men een kijkje gaan nemen bij verschillende wijndomeinen. Iedereen kan alle deelnemende wijndomeinen bezoeken, de wijnbouwer geeft een woordje uitleg over zijn wijndomein en de productie van wijn. Er is ook animatie voorzien. Uiteraard kan je ook proeven: je betaalt 6 euro per glas, 1 degustatie inbegrepen. Voor elke bijkomende degustatie betaal je 1,50 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Info: www.vintageheuvelland.be.

Summer in the Vineyard / Ladies Night

Wijngoed Den Nachtegael in Zonnebeke organiseert op 15 juli een Ladies Night. Verwacht je aan een gezellige avond met drank, hapjes en muziek van DJ Sofie en DJ Mister M. Alle wijnen van het huis worden er geserveerd. Inschrijving vooraf verplicht via www.den-nachtegael.be. Er zijn twee mogelijkheden: het basistarief is 20 euro per persoon en het premium tarief bedraagt 40 euro, inclusief een tapasplank.

Aperitief op de berg

Wijngoed Monteberg pakt op donderdag 20 juli uit met een ‘Aperitief op de berg’. Kom er vanaf 18 uur genieten van een zonsondergang op de flanken van de Kemmelberg bij een heerlijk glas wijn. De toegang is gratis maar het is wel noodzakelijk om vooraf je tafel te reserveren. Info: www.monteberg.be

Wijnfeesten Heuvelland

In Heuvelland houden ze niet alleen van zoetigheid, ook een lekker wijntje weten ze te appreciëren. Op dinsdag 15 augustus kun je in het Warandepark in Kemmel gezellig kuieren tussen de wijnstandjes of proeven van heerlijke streekproducten. Wijnen degusteren kan mits aankoop van een exclusief wijnfeestglas. Vrije toegang.

Winetrail Ravenstein

Het wijndomein Ravenstein in Kruiseke (Wervik) organiseert op zondag 27 augustus voor de vierde keer de Ravenstein Winetrail. Tijdens dit wandel- en winetastingevent wandel je – naar keuze 6 of 10 kilometer – grotendeels onverhard langs de glooiingen van de Amerikaberg en kijk je uit op de contouren van de Heuvellandse getuigenheuvels. Je stapt dwars door de wijngaarden van Ravenstein en de Valk. Onderweg proef je van enkele Ravenstein wijnen. Na de inspanning volgt de ontspanning met een Ravenstein wijntje naar keuze. Vooraf inschrijven via www.ravensteinwinetrail.be.