KW Zomertip : De favorieten van Trui Chielens

Trui Chielens woont met haar vriend Thomas in een voormalige bottelarij en slachterij in Poperinge. Trui is illustrator van kinderboeken, kranten en tijdschriften en geef les tekenkunst en illustratie aan de academie in Poperinge en Roeselare. Samen met haar vader Wim begeleidt Trui ook muzikale wandelingen in de Westhoek. Hier tipt ze haar favoriete plekjes en adresjes.

Mooiste plek

“Samen met mijn vader Wim begeleid ik muzikale wandelingen in de West-hoek. Hierdoor heb ik al heel wat mooie plekjes leren kennen. Voor corona had ik geantwoord dat het Tweebergenpad de mooiste plekjes heeft, maar dat is ondertussen al wat platgetreden. Daarom raad ik aan om te parkeren bij het Muziekcentrum in Dranouter, om via het Eeuwenhout

en De Douvevallei richting het wijn-gebied van Entre Deux Monts te wandelen, gelegen tussen de Zwarte- en Rodeberg. Voor een gezellige tussenstop moet je in café De Nachtegaal zijn.”

Trui Chielens. © Alex Vanhee

Culinair genieten

“Vooraleer we culinair genieten, vertrekken we met de fiets in Poperinge. Langs de IJzer fietsen we tot in Diksmuide. In De Fintele stoppen we om bij warm weer even in het water te springen. Na een stop bij De Boot in Merkem, waar je met een bootje heen en terug naar Diksmuide kan varen, fietsen we verder naar Water en Vuur in Diksmuide. Het lekkere eten (met een groot aanbod veganistische gerechten), de vriendelijke bediening, het prachtige industriële pand van deze voormalige veevoederfabriek en de supermooie site met bovenaan een fenomenaal zicht vanop het dakterras je kunt er kijken tot diep in Heuvelland én tot aan de zee – maken deze zaak een échte aanrader.”

Geheim plekje

“Hier geef ik graag enkele galeries op die je kunt combineren op een dag. Ideaal voor een daguitstap in de Westhoek dus. Museumhuis Lucien De Gheus is een verborgen parel in Poperinge. Een prachtplek in een oase van rust en een heel mooi huis waar expo’s georganiseerd worden. In deelgemeente Watou vind je de Hilde Vandaele Gallery. Hilde pakt steeds uit met heel verrassend en verfrissend werk. De Queeste in Watou is dan weer een vaste waarde en programmeert al sinds de jaren 90 een geweldige selectie aan hedendaagse kunst. Emergent in Veurne heeft dan weer iets grootstedelijks, wat ik heel bijzonder vind.”

Shoppen

“Op wandelafstand van bij ons thuis ligt boerderijwinkel Stoppel. Je vindt er niet enkel kraakverse groenten van eigen kweek maar ook ander lekkers zoals biobrood en zuivel. Het is bovendien mogelijk om te abonneren op een wekelijks groentepakket. Wij nemen vrijwel altijd postelein mee. Een vrij onbekende bladgroente, maar o zo lekker in gelijk welke salade. Wekelijks wandelen we ook om fruit bij Foulon in hartje Poperinge.”