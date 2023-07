KW Zomertip: De favorieten van Thomas Gits

Thomas Gits groeide op in Izegem, verhuisde naar Gent en toen die stad te klein werd, trok hij naar Brussel. Maar nu raakt de hoofdstad te groot, dus verhuist Thomas binnenkort naar Heule. De deelgemeente van Kortrijk waar de roots van zijn vriendin liggen. Thomas werkt als projectmedewerker voor Toerisme Leiestreek en is ook actief binnen Jint, de Europese werking die de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties ondersteunt.

Mooiste plekje

“Ik heb hier lang over moeten nadenken want er zijn vele schone plekjes in de Leiestreek. Toch ben ik overtuigd dat ik onlangs één van mijn favorieten heb ontdekt: de Scheldemeersen in Avelgem. Meer bepaald het stukje aan de oude Scheldearm met vlak bij Chalet ’t Zakske. Echt een magisch mooie groene plek ver van alle verkaveling. Het doet me ook wat denken aan de Vlaamse Ardennen, want het is er lichtjes heuvelachtig. Dit plekje flirt met de grens met Wallonië. Sowieso vind ik dat grensregio’s iets bijzonders hebben.”

Culinair genieten

“Ik noem hier mijn drie favoriete adresjes in West-Vlaanderen, al staan ze meer bekend om hun drankjes dan om hun gerechten – als ze die al serveren. Ik kom graag in De Cubaan in Kortrijk voor zijn superlekkere cocktails. Café De Fagot aan de vaart in Ingelmunster kan ook niet ontbreken in dit lijstje. Je kan er niet alleen gezellig genieten van een trappist of iets anders, ook de folkcommunity van Zuid-West-Vlaanderen komt er samen. In De Oude Sint-Pieter in Izegem kan ik niet anders dan vernoemen. Dit bruine eet- en streekbierencafé ligt in Izegem, waar mijn roots liggen. Het café trok andere cafés aan waardoor de oude lelijke achterbuurt nu hip en gezellig is.”

Geheime plekje

“Dit plekje was een geheim voor mij tot ik het leerde kennen dankzij mijn job bij Toerisme Leiestreek. In Sint-Baafs-Vijve, deelgemeente van Wielsbeke, vind je het cultuur- en kunstencentrum André Demedtshuis, genaamd naar de gelijknamige Vlaamse schrijver-dichter. Het centrum is gelegen aan de Oude Leievallei. Sowieso een erg mooie plek, maar nog des te meer ’s avonds om te genieten van een fenomenale zonsondergang.”

Shoppen

“Ik heb een voorliefde voor tweedehandswinkels en kringloopwinkels. Bij Curieuzeneuze, een retro- en vintagewinkel in Roeselare, heb ik al dingen gevonden waarvan ik niet wist dat ik ze wou of nodig had. (lacht) Ik ben er nog nooit met lege handen buitengekomen en hou ervan om er rond te snuisteren. Miniaturen van een bordspel tot retro meubilair: ze hebben er immens leuke spullen. Helemaal mijn ding!”