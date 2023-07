KW Zomertip : de favorieten van Sofie Vanrafelghem

Biersommelier Sofie Vanrafelghem groeide op in Koolkerke. Vandaag woont ze met haar man, bierhistoricus David Le Roy, in het Oost-Vlaamse Gavere. Al komt ze nog heel vaak naar het Brugse Ommeland, zowel voor werk als ontspanning. Hier deelt Sofie haar tips en adresjes in het Brugse Ommeland.

Mooiste plekje

“We gaan graag met onze golden retriever Matilda op stap in het provinciedomein Fort van Beieren. Dit fort nabij Koolkerke, opgetrokken begin 18de eeuw, is Vlaanderens best bewaarde vesting uit de Spaanse Successieoorlog. Ook al werd het nooit aangevallen, vandaag blijft er niet veel meer van over. Maar toch nog voldoende om de indeling te herkennen. De Damse Vaart ligt vlakbij, dus we trekken onze wandeling graag door tot daar. Daarna verpozen we graag in de gelijknamige brasserie Fort van Beieren waar ook Matilda altijd heel welkom is. Leuk meegenomen: op het domein is ook een hondenweide.”

Culinair genieten

“Restaurant In ’t Nieuw Museum in Brugge wordt gerund door twee ongelooflijk toffe mensen. Koen maakt de lekkerste gerechten klaar met zorgvuldig uitgekozen stukken kwaliteitsvlees uit de streek, terwijl gastvrouw Marijke een bierkaart samenstelt om ‘U’ tegen te zeggen. Ze kent de bieren en brouwerijen uit de streek door en door. Bij elke gerecht geeft ze ook een biersuggestie. Ik ben getrouwd met een carnivoor, dus hij kiest graag een goeie côte a l’os uit om te delen. En daar zeg ik geen neen tegen. Als aperitiefhapje lust ik graag een stukje camembert op de grill.”

Geheime tip

“In september of oktober komt mijn nieuwe cafébijbel uit. ‘Het Groot caféboek België’ is het vervolg van ‘Op café in Vlaanderen’ en telt de 400 lekkerste bierplekjes, cafés en pubs in België, die ik alle bezocht. Zo ontdekte ik enkele verborgen pareltjes. In Brugge hebben we de bekende biercafés als ‘t Brugs Beertje en Rose Red, maar in Sint-Michiels ontdekte ik nog een toppertje. Streekbierencafé De Hoptimist wordt gerund door Thomas en Daisy, beiden leerkracht van opleiding. Bierliefhebbers zullen zich helemaal vinden in de mooie kaart en het bijzondere verhaal van deze lekker ouderwetse, bruine kroeg.”

Shoppen

“Shoppen associeer ik eerder met bier en voeding dan met kleding en schoenen. Koekegoed – De Lange Bakker aan het Ganzenplein in Brugge is bij uitstek mijn lievelingsbakkerij. Patissier Luc Nonneman maakt de meest heerlijke gebakjes, koekjes en taarten. Vooral klassiekers zoals pakweg fruittaart, maar altijd tot in de puntjes afgewerkt. Ook zijn madeleines, bokkepootjes en andere in huis bereide koekjes zijn om duimen en vingers bij af te likken.”