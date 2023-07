KW Zomertip: de favorieten van Maarten Jansseune

Maarten Jansseune is samen met zijn broer Bruno zaakvoerder en bezieler van Design Oostende. De broers bouwden de designdroom van hun vader Eddy verder uit tot een designwalhalla met iconisch designmeubilair, kunst en accessoires. Dat doen ze op twee locaties in de Stad aan Zee. Hier deelt Maarten zijn favoriete adresjes en tips aan de kust.

Mooiste plekje

“Als rasechte Oostendenaar die vlak bij de vistrap opgroeide, heb ik al altijd een bijzondere band met de zee gehad. Mijn vader heeft een zeilboot en we gingen als kind vaak mee op avontuur. Dan zag ik de vissersboten in en uit de haven varen. Sinds het programma ‘Een jaar op zee’ (Eén) met Wim Lybaert is mijn respect voor de vissers alleen maar gestegen. Op Oosteroever voel je de rauwheid van de visserij nog. Trek er eens naartoe op een zonnige namiddag, ga er wandelen op het rustige strand, passeer langs Fort Napoleon en bekijk nadien vanop de kade de mooiste zonsondergang die je in Oostende kunt zien.”

Culinair genieten

“Mijn favoriete restaurant in Oostende is met stip Storm, gelegen op Oosteroever langs de kade waar de vissersboten aanmeren. De zaak wordt met bijzonder veel passie uitgebaat door Michiel Rabaey en zijn vrouw Nathalie Hiele. Twee rasechte Oostendenaars die we leerden kennen toen ze ons vroegen om hun restaurant in te richten met warme, gezellige meubels. Ze serveren graag wat de Noordzee ons te bieden heeft. Niet enkel vis, maar ook bijvoorbeeld zeewier verwerkt hij tot (h)eerlijke gerechten. Pure verwennerij.”

Geheime plekje

“Ik woon in Middelkerke en ga regelmatig joggen in de buurt. Dan loop ik door de duinen naar Westende. Net voor het prachtige Grand Hotel Belle-Vue in Westende vind je tussen zee en land enkele kunstwerken. Mijn favoriet is de Caterpillar van Wim Delvoye, een levensgrote kraan gemaakt uit cortenstaal. Middelkerke is minder bekend als badplaats dan pakweg Oostende. Toch vind je er ook prachtige natuur, kunst en archi-tectuur. Binnenkort komt er trouwens een architectuurparel bij. Het nieuwe casinoproject Silt zal indrukwekkend zijn en de hele kustlijn van Middelkerke een nieuw elan geven.”

Shoppen

“Oosteroever, het nieuwe stuk Oostende dat enkele jaren geleden verrees, is een leuke plek om te shoppen. Naast onze eigen conceptstore DOK, vind je er onder meer de beste chocolatier van Oostende (Olivier Willems), de prachtige optiekzaak Dresen, kledingwinkels Rae en Luv, kidsconceptstore Kabine, een kunstgalerij en verschillende horecazaken. We vinden het bijzonder leuk dat we voor enkele van deze adresjes betrokken werden bij de inrichting. Bij Rae staat bijvoorbeeld een knalroze sofa en voor optiek Dresen konden we samen met interieurarchitect Frederic Kielemoes het plaatje compleet maken met het juiste meubilair.”