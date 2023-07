KW Zomertip: 3x fietsen in de ruime Brugse regio

Westtoer organiseert dit jaar een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Dit is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven uit West-Vlaanderen presenteert. Ook in het Brugse Ommeland werden enkele vernieuwde routes gelanceerd.

1. Bulskampveldfietsroute

De nieuwe Bulskampveldfietsroute van 56 kilometer loodst je door de typische dreven en door het bos-, landbouw- en heidelandschap van Beernem, Oostkamp, Wingene, Ruiselede en Aalter. Onderweg kan je de vele boeiende verhalen beluisteren die tot leven worden gebracht op de erfgoedhotspots. Scan de QR-code op de hotspotdragers en je krijgt een filmpje te zien, een verhaal te horen of je kan een wist-je-datje opsnorren uit het Landschapspark. Je vindt de hotspots op het gratis fietskaartje. De fietsroute kan je gratis bekijken en ook downloaden via www.landschapspark-bulskampveld.be

2. Tielts Plateaufietsroute

De nieuwe Tielts Plateaufietsroute van 53,9 kilometer loopt door Tielt, Ruiselede en Wingene en laat je kennismaken met de schitterende uitzichten op het Tielts Plateau. Onderweg bewonder je maalvaardige windmolens, ontdek je ontsloten bos- en natuurgebieden zoals de Vagevuurbossen, het Sint-Pietersveld, de Vorte Bossen en de Meikensbossen en kun je proeven van hoeve-ijsjes. De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan Visit Tielt, Toerisme Ruiselede en het Wingense gemeenteplein. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord.

3. Kastelenfietsroute

Ook de Kastelenfietsroute werd vernieuwd. De route is 55,8 kilometer lang en kronkelt door het groen van Torhout, Brugge, Zedelgem en Jabbeke. Je fietst langs de vele kastelen en domeinen die deze regio rijk is. Deze bewegwijzerde route kan je starten aan het Wijnendalebos in Torhout, aan de Sint-Eligiuskerk in Snellegem en aan domein Tudor in Brugge. Aan deze drie startpunten staat ook telkens een startbord. De route kan ook worden ingekort tot lussen van 27 en 40 kilometer.