Kusttoerisme herleeft voorzichtig, maar “belangrijk dat we kust blijven promoten”

Na de zware klap die het kusttoerisme in 2020 kreeg, tonen de eerste cijfers voor 2021 een voorzichtige heropleving. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez roept op om na een hoopvolle zomer de Kust als binnenlandse bestemming te blijven promoten.

“Na anderhalf jaar pandemie kon het toerisme in ons land dit jaar herleven”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “De Belg kreeg weer de mogelijkheid om iets meer naar het buitenland te gaan, maar opteerde de afgelopen maanden ondanks het wisselvallige weer toch wat vaker voor een vakantie in eigen land. Het agentschap Toerisme Vlaanderen maakte al een eerste inschatting van de voorlopige cijfers voor 2021 en de resultaten van het kusttoerisme zijn bemoedigend. Ten opzichte van vorig jaar tonen de eerste inschattingen een stijging van het aantal overnachtingen aan de kust met 3 procent.”

“De cijfers zijn wel nog niet op hetzelfde peil als vóór de coronacrisis. In vergelijking met 2019 zien we nog steeds een daling met 5 procent”, zegt Warnez, die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Het aantal Belgen dat aan de kust overnachtte, verdubbelde, terwijl het aantal overnachtingen van toeristen uit het buitenland daalde met 34 procent. De kust profileerde zich tijdens corona voor veel mensen als een veilig en aangenaam alternatief voor internationale reizen of stedentrips.”

Brecht Warnez © Christophe De Muynck

“Nu buitenlandse reizen weer toegankelijker worden, zal het cruciaal zijn om de eigen kust voldoende te blijven promoten bij de Belgen”, vervolgt Brecht Warnez. “Een recent onderzoek van Toerisme Vlaanderen toont aan dat er een verminderde interesse is voor Vlaamse steden als bestemming. Kleine vakantiewoningen scoren wel goed. Om onze kuststreek ook voor toeristen uit de ons omliggende landen aantrekkelijk te houden, zal Toerisme Vlaanderen zich steeds meer toespitsen op specifieke doelgroepen.”

“Het gaat dan om toeristen die hun bestemming in Vlaanderen kiezen om bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog te herdenken of die naar onze regio willen komen in functie van de hele koersbeleving. Deze buitenlandse toeristen aantrekken, genereert een positieve impact op het kusttoerisme en zal onze internationale reputatie alleen maar versterken. Ik kijk uit naar verdere initiatieven van de minister om dit te bewerkstelligen.”