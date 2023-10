Kuststad start nieuw project ‘Uitgewaaid’: “Een bezoek aan Oostende is goed voor uw mentale gezondheid”

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de ondervraagden bevestigen dat een uitstapje naar Oostende een positieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. De kuststad start daarom het project ‘Uitgewaaid’. Ambassadrice is Hilde De Baerdemaeker die zelf meermaals per jaar naar de Vlaamse kust afzakt om haar batterijen weer op te laden.

Toerisme Oostende organiseerde een uitgebreide enquête over mentaal welzijn. 62 procent van de respondenten geeft aan dat de nabijheid van de zee een positief effect op hen heeft, waarvan 26 procent zelfs spreekt van een zeer positief effect. 83 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan een strandwandeling te verkiezen als de manier om tot rust te komen tijdens een uitstap naar zee. De voornaamste reden voor het bezoeken van Oostende blijkt “uitwaaien” en “het hoofd leegmaken” te zijn.

Positieve effecten: mentaal en lichamelijk

73 procent van de respondenten associeert Oostende met “tot rust komen,” waarbij “het strand,” “de zee,” en “de duinen” als belangrijke elementen worden genoemd, maar ook kuieren in de stad met zijn veelzijdig aanbod op vlak van cultuur en shopping. Een opmerkelijke 88 procent van de respondenten ervaart positieve effecten op hun mentale gezondheid bij een bezoek aan het strand en de zee, terwijl 56 procent positieve effecten op hun fysieke gezondheid rapporteert.

Tot slot bevestigt maar liefst 90 procent van de respondenten dat een uitstapje naar Oostende een positieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. Deze bevindingen benadrukken de sterke associatie van bezoekers met de zee, rust en mentaal welzijn.

“We leven in een maatschappij die heel veel vraagt van de mentale gezondheid van mensen”, zegt Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. “Ons onderzoek bewijst dat de zee een zeer positief effect heeft op de mentale en fysieke gezondheid van de bezoekers van onze stad. Met deze campagne willen we mensen motiveren om hun hoofd even op pauze te zetten en te komen uitwaaien op het Oostendse strand.”

Uitgewaaid: gratis meditatiegids en wandelkaart

Om mensen te helpen profiteren van de heilzame effecten van blue spaces, verwelkomt Oostende jou dit jaar met haar gloednieuwe campagne: ‘Uitgewaaid’. “We nodigen je uit om de heilzame kracht van de kust te ontdekken. Of je nu ontspannende wandelingen op het strand verkiest, een bezoek brengt aan je favoriete museum, of luistert naar een (meditatie)podcast, in de Stad aan Zee vind je altijd de nodige rust. En in de huidige tijden is dat soms precies wat we nodig hebben”, zo klinkt het.

Hilde De Baerdemaeker

Als trotse ambassadrice neemt Hilde De Baerdemaeker je mee naar tien unieke oases van rust in Oostende. Van de uitgestrekte Polders en de strekdam tot het prachtige Ensor-kerkje, op elke locatie krijg je de kans om volledig tot rust te komen. Bovendien heeft elke rustplek zijn eigen meditatiepodcast, persoonlijk geschreven en ingesproken door Hilde. Hierdoor kun je volledig in harmonie komen met jezelf. Om deze campagne extra kracht bij te zetten, ontvangt iedereen die dit najaar een verblijf in Oostende boekt een gratis meditatiegids en wandelkaart. Houdt ook de podcast van Jef Willem (Onbespreekbaar) in de gaten, want binnenkort zal hij je meer vertellen over deze inspirerende wandelroute.

De actrice vindt innerlijke rust op het strand van Oostende. © Nick Decombel

“Ik ben heel blij en fier dat ik aan dit bijzondere project mag meewerken. Het geluid van de zee, de eindeloze horizon en de kalmerende golven zijn de symfonie van innerlijke rust. Laat de zee je gids zijn op de reis naar vrede en sereniteit”, zegt de actrice.

Blue spaces

“In een tijd waarin stress en angst meer dan ooit lijken te overheersen, bleef één alternatief onderbelicht: het zoeken van ontspanning en rust in de natuurlijke pracht van ‘blue spaces’, zoals meren, rivieren, zeeën en oceanen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat blootstelling aan blue spaces stress en angst vermindert, de stemming verbetert en de algehele geestelijke gezondheid bevordert. Kortom, ze hebben een bewezen positieve invloed op ons mentale welzijn”, weten ze bij Toerisme Oostende.

“Het kabbelende water, het uitzicht op de horizon en de rustige omgeving hebben een kalmerend effect op onze geest, waardoor we kunnen ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven. Daarnaast bieden blue spaces ruimte voor meditatie, mindfulness en reflectie, wat essentieel is voor het herstel van onze mentale energie. Of het nu een wandeling langs de kust is of een middag op het strand, de helende kracht van water is binnen handbereik want nergens is er meer ’blue space’ dan aan onze kust.”

Info:www.visitoostende.be