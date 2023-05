Kustburgemeesters willen geen bevraging over toerisme

De burgemeesters van de kustgemeenten gaan niet in op een vraag van Toerisme Vlaanderen om hun inwoners te bevragen over het draagvlak voor toerisme in hun gemeente. “Een gemiste kans”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

De jongste jaren peilde Toerisme Vlaanderen op geregelde tijdstippen bij de inwoners van steden hoe zij de toeristische druk ervaren. “Dat gebeurde eerder al bij kunststeden zoals bijvoorbeeld Brugge, later ook in andere toeristische steden zoals Ieper”, zegt Cathy Coudyser, die zelf in Knokke-Heist woont. “Daarom suggereerde ik aan Toerisme Vlaanderen om een gelijkaardig onderzoek ook te doen aan de kust. Voor de kust is toerisme de motor van de economie, maar het is ook cruciaal dat er gewaakt wordt over voldoende draagvlak en de leefbaarheid voor de inwoners van de kustgemeenten. Dergelijke onderzoeken bieden interessante inzichten om het toeristisch beleid verder uit te bouwen.”

Slag om de arm

“Toerisme Vlaanderen steunde dit voorstel en legde het voor op het Overlegplatform Kustburgemeesters”, weet Coudyser. “De kustgemeenten kiezen er echter voor om vóór de verkiezingen geen bewonersonderzoek te houden. Ze houden een slag om de arm om het eventueel later te hernemen. Dit is een gemiste kans, want net nu Westtoer een nieuw toeristisch beleidsplan voor de kust voorbereidt en de lokale besturen voor een nieuwe beleidsperiode staan, zouden deze inzichten nuttig kunnen zijn.”

Niet relevant

Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van het Overleg Kustburgemeesters, acht zo’n toeristische bevraging vanuit Toerisme Vlaanderen niet relevant. “Toerisme is onze corebusiness. Als kustgemeenten weten we zelf heel goed wat de eigen inwoners willen. Bovendien zijn er in het verleden al dergelijke onderzoeken gebeurd in verschillende gemeenten. We zien er dus het nut niet van in om dit nu nog eens opnieuw te doen vanuit een andere organisatie.”

Zicht op noden

Het toeristisch provinciebedrijf Westtoer bevestigt dat het inderdaad werkt aan een nieuw toeristisch beleidsplan. “Daarin zijn de draagkracht van de plek en dus de rol van de inwoners ten aanzien van toerisme al een belangrijk onderdeel”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer.

“Bij de realisatie van het beleidsplan worden zowel de lokale besturen, de ondernemers als andere stakeholders betrokken. Op die manier krijgt Westtoer een goed zicht op de noden van de inwoners. Bij elk onderdeel van het plan wordt altijd het belang van zowel de bezoeker als de inwoner meegenomen. Hierdoor kiezen de kustgemeenten ervoor om niet in te gaan op het voorstel van Toerisme Vlaanderen voor de toeristische bevraging.”