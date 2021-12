Kust verwacht relatief weinig impact van extra week kerstvakantie

De kust verwacht relatief weinig impact van de extra week kerstvakantie die is ingevoerd door het Overlegcomité. Dat blijkt uit een rondvraag vrijdag. Verschillende kustburgemeesters en toerismebedrijf Westtoer vermoeden weinig impact omdat er weinig verandert aan de huidige maatregelen in de toeristische sector.

Aan zee wordt geen toestroom aan toeristen verwacht in de extra week kerstvakantie die op 18 december van start gaat. “Kinderen in het basisonderwijs hebben dan wel vrij. Heel wat ouders moeten nog wel gewoon werken”, klinkt het. Provinciebedrijf Westtoer zegt moeilijk te kunnen inschatten wat de kerstvakantie zal brengen.

“In principe verandert er weinig in onze sector. We vreesden voor de bubbel en een vroeg sluitingsuur van de horeca, omdat dat wel een grote impact zou hebben op het toerisme aan zee. Maar die maatregelen komen er voorlopig niet.”

Ook in Oostende wordt geen massa volk verwacht in de extra week. “Mensen moeten natuurlijk wel nog werken die week. Omdat Kerstmis helemaal aan het begin van de kerstvakantie valt, zal de extra week er misschien wel voor zorgen dat we iets vroeger al wat meer mensen over de vloer krijgen”, zegt burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld).

Wel is de stad volledig voorbereid op eventuele drukte. “We weten dat er sowieso veel mensen naar de kust komen dus we gaan dat zo goed mogelijk proberen organiseren met aandacht voor de maatregelen. De extra week zal vermoedelijk voor een betere spreiding zorgen.”

Collega-kustburgemeester Björn Prasse van Blankenberge is van dezelfde mening. “Ik denk dat de meeste mensen niet staan te springen om risico’s te nemen. Wij zien dat al in de horecasector. Of mensen nu massaal naar de kust zullen afzakken, dat durf ik te betwijfelen.”

