Kust tevreden met eerste meivakantie van Wallonië: 1,2 miljoen toeristische overnachtingen en 750.00 dagtoeristen

De kust blikt positief terug op de eerste meivakantie van de Franstalige Belgen. Door de nieuwe regeling was het de eerste keer dat ze begin mei twee weken vakantie hadden in plaats van de paasvakantie, zoals in Vlaanderen. In de meivakantie zakten 750.000 dagtoeristen af naar de kust en waren er ook ongeveer 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is een stijging met 50 procent ten opzichte van de overnachtingen in dezelfde periode vorig jaar toen de meivakantie er nog niet was.

“De balans van de twee weken paasvakantie met de twee weken meivakantie is positief”, stelt Westtoer. Zeker voor de hotelsector, want er werden ongeveer 30 procent meer hotelkamers geboekt in vergelijking met de eerste twee weken van mei vorig jaar. “Ondanks het ontbreken van een periode met stabiel en mooi lenteweer noteert de kust een totaal aantal van 2,6 miljoen toeristische overnachtingen.”

Het aantal dagtoeristen de afgelopen twee weken tijdens de meivakantie met 750.000 bezoekers bleef ongeveer hetzelfde al deze periode vorig jaar. Tijdens het verlengde weekend van 1 mei trokken in drie dagen tijd ongeveer 220.000 dagtoeristen naar zee.

Vakantieplaats voor alle seizoenen

De meivakantie voor Franstalig België versterkt een trend die ze aan de kust al langer zien. “De kust ontwikkelde zich in de voorbije jaren meer en meer tot een bestemming voor de vier seizoenen”, zegt voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. Want twee derde van de toeristische omzet werd de afgelopen jaren gerealiseerd buiten het zomerseizoen.

“Voor de sector vergt de vakantiespreiding de nodige aanpassing om zich goed te organiseren”, stelt Westtoer, want vooraf maakten sommige uitbaters zich zorgen dat ze niet voldoende personeel zouden vinden. “Westtoer en de toeristische ondernemers hebben vertrouwen dat de spreiding zeker op lange termijn een positief effect kan hebben.” De kust is een populaire bestemming van Franstalige Belgen. Volgens de meest recente cijfers maken ze 16 procent uit van alle toeristen aan de kust.

Donderdag 18 mei staat er met Hemelvaart opnieuw een verlengd weekend voor de boeg. “De sector en wij kijken er zeker naar uit”, besluit Westtoer.