Kust kijkt uit naar eerste zomer in drie jaar zonder coronazorgen, maar veiligheid blijft aandachtspunt

De kust staat klaar voor een eerste zomer in drie jaar zonder echte coronazorgen. De maatregelen zijn aan de kant geschoven, zelfs het aanmeldsysteem voor de Oostendse stranden ging op de schop. De eerste dagen van juli beloven zonnig te worden en ook de boekingen bij de toeristische logies lopen heel goed. De zomer van 2022 start dus in een positieve sfeer, al blijft het spannend voor burgemeesters en veiligheidsdiensten. “Ik betreur dat we weer zo weinig steun krijgen van de federale politie”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) van Knokke-Heist.

“We kijken met de hele stad uit naar de eerste zomer in drie jaar tijd waarin we weer onbezorgd enkele dingen kunnen doen en niet meer moeten doen”, klinkt het vreugdevol bij de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Uit de coronatijd hebben we een en ander geleerd over omgaan met grote toeristenstromen op piekdagen. Maar grote zorgen maken we ons niet. We houden de cijfers goed in de gaten, maar zelfs deskundigen als viroloog Steven Van Gucht maken zich geen grote zorgen. Natuurlijk raden we iedereen nog aan om wat afstand te houden en om binnenruimtes voldoende te ventileren. Maar er zit niet zo’n druk meer op de ketel. De sfeer zit goed en de verwachtingen voor onze evenementen zijn hooggespannen.”

Niet meer reserveren

De voorbije twee jaar moest je op de drukste dagen van de zomer vooraf reserveren voor een plekje op de drukste stranden van Oostende. Hoewel dat systeem heel positief werd geëvalueerd, is het voor deze zomer toch geschrapt. “De kosten voor de inzet van mensen en het digitale systeem zijn te hoog”, verklaart burgemeester Tommelein. “Het aantal dagen dat we het gebruikten, was ook beperkt. Het is geen 60 dagen prachtig weer aan zee. We mogen al blij zijn als dat 10, maximum 20 dagen het geval is. De kostprijs voor het systeem in verhouding tot het beperkt aantal dagen dat we het inzetten, was onverantwoord.”

Burgemeester Piet De Groote. © Davy Coghe

Als overblijvers uit de coronaperiode houdt Oostende wel nog vast aan een toeristisch infokantoor aan het station, mobiliteitsexperten die de files onder controle moeten houden en stewards op het strand. Die sporen onder meer de mensen aan om het strand proper te houden en ontfermen zich over verloren gelopen kindjes. Na vele discussies is de burgemeester nu ook tevreden over de samenwerking met de NMBS. “Wij hebben goed overleg, maken gebruik van de NMBS-parking aan het station en zij signaleren ons als er volle treinen richting Oostende op komst zijn.”

Veiligheid

Ook burgemeester Björn Prasse (Open VLD) van Blankenberge kijkt uit naar de eerste zomer na corona. “We kunnen weer evenementen organiseren zoals het hoort en verwachten meer volk dan vorige zomers, want toen waren de mensen toch nog wat terughoudend.” Aan de vechtpartijen op het strand van twee jaar terug wil de burgervader zo weinig mogelijk woorden vuil maken. “Dat is vooral een issue bij journalisten”, is zijn overtuiging. “Wij zijn al vele tientallen jaren een populaire badplaats. Als je de massa lokt, is het onvermijdelijk dat er al eens iemand komt met minder goede bedoelingen. Maar dat zijn de uitzonderingen en dat moet zo blijven.”

“Bij te warm weer krijg je een explosie van mensen. En mogelijk ook overlast”

Wie zich wel wat zorgen maakt over de veiligheid, is burgemeester Piet De Groote van Knokke-Heist. “Als wij de voorbije jaren overlast hadden, dan was het door het sluitingsuur, als alle mensen tegelijkertijd buiten moesten. Wij hopen nu op een normale zomer, maar toch blijf ik erbij: de mensen gaan door een moeilijke periode. De corona die weer aan het opkomen is, mensen met financiële problemen… Velen hebben kritiek voor het minste. Laat ons hopen dat dat niet uitmondt in agressie en baldadigheden.”

Weinig federale steun

“Als het te warm wordt en iedereen naar zee trekt, krijg je een explosie van mensen op een beperkte ruimte. Dat kan voor overlast zorgen”, weet de burgervader. “Bij ons is iedereen welkom, maar onze regels moeten wel gerespecteerd worden. De hogere overheid ziet de kust als één groot evenementenpark, maar dat is onzin. Wij hebben hier een samensmelting van culturen, allemaal uitgelaten mensen… Dat is niet gemakkelijk. Ik ben misnoegd over de heel minieme steun die wij krijgen van de federale overheid. Voor ons korps gaat het om vier mensen van de federale politie, niet eens voltijds. We kunnen gelukkig wel een beroep doen op de Nederlandse collega’s van net over de grens en ook uit Het Gooise, de regio ten zuidoosten van Amsterdam. In het verleden zorgden jongeren uit die regio wel eens voor overlast bij ons.”

Een van de nieuwe verdwaalpalen op het strand in Oostende. © Peter Maenhoudt

“Wij zetten in op zichtbare politie, extra capaciteit uit andere politiezones – die we zelf betalen – en privébewaking op het strand. Onze gemeente telt 33.000 inwoners, maar op drukke zomerdagen zijn er soms 150.000 mensen op ons grondgebied. Daar zijn er altijd wel bij die het minder goed menen. Als burgemeester ben ik op mijn qui-vive, al is het een geruststelling dat er geen coronabeperkingen meer zijn. Want het controleren daarvan was een opdracht op zich.”

14 procent meer hotelboekingen Volgens Westtoer waren er deze week al 14 procent meer geboekte hotelkamers aan de kust dan op hetzelfde moment vorig jaar. Buitenlandse boekingen waren goed voor 31 procent van het totaal. Vorig jaar op hetzelfde moment was dat maar 20 procent, weet het West-Vlaamse toerismebedrijf. De bezetting van de vakantiewoningen aan de kust bedraagt momenteel tussen de 75 en 85 procent, maar de boekingen blijven binnenkomen. De kustcampings stellen heel veel lastminuteboekingen vast, wat in tegenstelling is met vorig seizoen. Bij de verlengde voorjaarsweekends was de bezetting twee weken vooraf amper 50 procent, maar enkele dagen vooraf kwamen plots heel wat lastminute-aanvragen binnen, waardoor heel wat campings toch volzet raakten. Uiteraard speelt het weer hier een grote rol. De campings ontvangen nog hoofdzakelijk Belgen, maar nu toch behoorlijk aangevuld met Nederlanders en Duitsers. Vooral de Duitse toerist heeft de kustcampings teruggevonden na de twee covidzomers, aldus nog Westtoer. “We hopen op een even goede zomer als vorig jaar”, zegt Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust. “Toen kenden we een heel goede zomer, onder meer omdat mensen nog minder naar het buitenland konden. Dit jaar zouden de stakingen in de luchtvaartsector in ons voordeel kunnen spelen. Voorlopig ziet het er wel goed uit. De mensen denken niet meer aan corona, maar wij als uitbaters hebben dat nog in ons achterhoofd. Ik zal dat mijn leven lang zal meedragen. Hopelijk kunnen we er deze zomer iets goeds van maken. Voor velen is dat ook nodig.”