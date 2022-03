Kust is tevreden over de krokusvakantie met 1 miljoen overnachtingen

Door het zachte en zeer zonnige weer is de toeristische sector aan de Kust tevreden over de krokusvakantie. De hotels noteren 80 procent bezetting. Het gaat over 1 miljoen overnachtingen!

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer evalueert: “De toeristische sector aan zee herademt en is hoopvol dat het post-corona tijdperk definitief ingezet is. De Kust bevestigt meer dan ooit als een bestemming voor de vier seizoenen. In de eerste vakantieperiode van het jaar reizen Vlamingen en Franstalige Belgen graag naar zee. Ook de buitenlandse gasten vinden opnieuw de weg naar onze Kust.”

Hotels

In de hotels was het eerste weekend een voltreffer met een bezettingsgraad tot 80 procent. Ook de volledige vakantieweek was beter dan vorig jaar (+26 procent). Toeristen uit de ons omringende landen zijn goed voor bijna 20 procent van alle hotelboekingen. In vergelijking met pre-corona zijn de hotelreservaties via de onlinekanalen meer dan ooit een vaste waarde geworden. De online boekingen stijgen met 50 procent.

Ook voor de toeristische verhuurkantoren is de krokusvakantie een interessante vakantieweek. De boekingen liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het bezettingspercentage schommelt rond de 60 procent. Het zachte weer zorgde voor tal van last minute reservaties. Ook eigenaars van een vakantiewoning of appartement aan de Kust verbleven tijdens de krokusvakantie graag enkele dagen aan zee.

Overnachtingen

Volgens de raming van Westtoer telt de Kust voor de volledige krokusvakantie in totaal ongeveer één miljoen overnachtingen, evenveel als vorig jaar. Ongeveer 600.000 dagtoeristen zijn tijdens de krokusvakantie naar zee gereisd, ongeveer 40 procent meer dan tijdens dezelfde vakantieperiode in 2021.