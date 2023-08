Knokke-Heist heft belasting op toeristische logies vanaf 2024

Vanaf 2024 heft het gemeentebestuur een belasting op toeristische logies. Knokke-Heist was de enige kustgemeente die nog geen dergelijke logiesbelasting invoerde. Dit betekent dat als je toeristen tegen betaling laat overnachten, je die belasting vanaf 2024 verschuldigd bent. Je moet in dit geval hoe dan ook je accommodatie aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Als je stopt of al gestopt bent met het uitbaten van toeristische logies moet je je eveneens afmelden bij Toerisme Vlaanderen. Zo niet blijft de accommodatie op het basisregister van Toerisme Vlaanderen staan en zal je vanaf 2024 een belasting moeten betalen.

De belasting wordt vastgesteld afhankelijk van de categorie van de toeristische logies. Voor de berekening van de belasting van onderstaande categorieën wordt de maximumcapaciteit (aantal slaapplaatsen, red.) van de toeristische logies vermenigvuldigd met het desbetreffende tarief.

Categorie tarief per slaapplaats per jaar: – Hotel, hostel of gastenkamerexploitatie(aangemeld of erkend) 125,00 euro – Vakantiewoning (aangemeld of erkend) 250,00 euro – Informeel logies 500,00 euro

De informele logies worden belast op basis van de inlichtingen waarover de gemeente beschikt. Informele logies zijn logies die niet aangemeld of erkend zijn in het basisregister Vlaams logiesaanbod. Zij betalen het hoogste tarief van 500 euro per slaapplaats per jaar.

De woningen die verhuurd worden als vakantiewoning vallen onder het belastingreglement op de logies en niet op de belasting op tweede verblijven. Deze belastingen worden dus niet gecumuleerd. De minimumbelasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per toeristische logies.

Voorbeeld: een erkende of gemelde vakantiewoning met vijf slaapplaatsen betaalt voortaan 1.250 euro op jaarbasis (5 x 250 euro). Er is geen belasting op tweede verblijven ten bedrage van 790 euro verschuldigd. De extra belasting bedraagt aldus 460 euro.

Doorrekenen aan de toerist?

De belasting kan doorgerekend worden aan de betrokken verblijfstoeristen. Richtinggevend, maar zeker niet bindend wordt indicatief een tarief van 1,50 euro per nacht per persoon meegegeven. We kunnen wel vaststellen dat het een algemeen gebruik is in de sector om dit door te rekenen. Het gemeentebestuur wil dit niet opleggen noch verbieden.