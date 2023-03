Knokke-Heist denkt nu al na over toekomst strandbars na 2026: “Niet zomaar kiezen voor de grootste cheque”

Nergens aan onze kust vind je zoveel strandbars als in Knokke-Heist. De 24 badkarhouders zijn hun beachbars nog volop aan het opbouwen, maar in de kustgemeente denken ze nu al luidop na over de verdere toekomst. Want eind 2026 lopen de huidige concessies af en volgt – verplicht door een Europese wet – een openbare aanbesteding.

Eerst dit: in Knokke-Heist stijgt de concessieprijs voor de 24 baigneurs vanaf dit jaar met 20 procent. “We begrijpen dat dat geen leuk nieuws was”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL). “Het is voor niemand leuk als de prijzen stijgen. Maar we doen dit zeker niet zomaar. Als gemeente doen we jaarlijks zelf heel wat inspanningen om het strand ‘klaar’ te krijgen voor de opbouw van de strandbars en -cabines. Ook voor ons zijn die kosten gestegen.”

Duurder

Geen leuk nieuws, maar de badkarhouders kunnen er wel mee leven. Want de concessieprijzen blijven ‘betaalbaar’. Het zorgt er wel voor dat – afhankelijk van strandbar tot strandbar – bepaalde zaken ietwat duurder worden, zoals het huren van een strandbedje of een simpele cola. Want, zo horen we, ook de personeelskosten gaan de lucht in.

Toekomst

Ondertussen denkt Knokke-Heist nú al na over de toekomst op lange termijn van de strandbars. Want volgens de Europese wet van mededinging die in 2019 van kracht werd, wacht de strandbars in Knokke-Heist binnen enkele jaren een openbare aanbesteding. De huidige concessies lopen op 31 december 2026 ten einde. Daarna is de gemeente verplicht een openbare aanbesteding uit te schrijven. Lees: iedereen kan zich kandidaat stellen voor een plekje op het strand. De huidige uitbaters werden daarvan al in 2019 op de hoogte gebracht.

Dreigt de kandidaat met de hoogste cheques nu sowieso te winnen? En stevenen we recht af op een pure prijzenslag, zoals in Middelkerke, waar concessiehouders tot 139.000 euro pér jaar (een half jaar als je berekent hoelang de bars op het strand staan) betalen? Aan het stukje strand van Jean-Marie Dedecker gaat de concessieprijs op enkele jaren tijd maal 23 (!).

“We moeten en zullen blijven gaan voor kwaliteit. De strandbars moeten een versterking zijn voor de badstad. Een ‘Tommorowlandstrand’ hoeven we hier niet”

Knoks schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL) is alvast duidelijk. “Het is absoluut niet de bedoeling dat de kandidaat met het hoogste bod sowieso een plekje zal krijgen”, zegt Wittesaele. “Het zal uiteraard wel aan de volgende legislatuur zijn om de precieze voorwaarden te bepalen. Maar nu al zijn we als gemeentebestuur bezig met brainstormen over hoe je zoiets aanpakt. Welk strand willen we? En welk systeem hanteren we? Het kan echt niet de bedoeling zijn om mensen tot de laatste euro uit te wringen. Zijn we bovendien gediend met de hoogste bieder? Persoonlijk vind ik dat kandidaten ook met een verhaal moeten komen. En dat ervaring met het uitbaten van een strandbar – toch een stiel apart – een grote meerwaarde betekent”, aldus Wittesaele.

Rijkdom

“We hebben nu een grote rijkdom op ons strand. Daarmee bedoel ik een grote diversiteit aan bars met bekwame mensen aan het roer. We mogen dat niet zomaar vergooien voor een hoge cheque. We moeten en zullen blijven gaan voor kwaliteit. De strandbars moeten een versterking zijn voor de badstad. Een ‘Tommorowlandstrand’ hoeven we niet in Knokke-Heist.”

Waar óók steeds meer rekening mee gehouden moet worden, is de toekomst van onze stranden. Denk aan de pas voorgestelde kustvisie om onze kust de komende 100 jaar te beschermen tegen de stijgende zeespiegel en de plannen van Knokke-Heist om extra duinengebied te creëren. “Het zijn extra elementen die we mee in kaart moeten brengen voor het ruimtegebruik. Ja, het is toekomstmuziek, maar toch moet je daar nu al over nadenken”, besluit Anthony Wittesaele.

Ziel houden

De stranduitbaters in Knokke-Heist zelf blijven voorlopig liever op de oppervlakte over de verdere toekomst. “Omdat we de spelregels nog niet weten”, zegt Frederik Torresan, voorzitter van de badkarhouders in Knokke-Heist en zelf uitbater van Pura Vida. “Natuurlijk hopen we dat de gemeente beseft dat de kwaliteit die nu geleverd wordt, al hoog is en voor eigenheid zorgt. Ik ben ook overtuigd dat veel mensen specifiek naar strandbars trekken, net omdat de uitbaters lokale mensen zijn. Die ziel moet behouden blijven.” (MM)