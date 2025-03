Knokke-Heist blikt terug op geslaagde krokusvakantie: “Gezamenlijke vakantieweek zorgde voor extra drukte en sfeer”

In Knokke-Heist blikken ze tevreden terug op de voorbije krokusvakantie. Al rekenen ze daar in de badstad ook de overlappende week vakantie in Wallonië bij. Tussen 22 februari en 9 maart ontving Knokke-Heist 197.092 dagjestoeristen en werden 226.321 verblijfsbezoekers geregistreerd, samen goed voor 423.413 vakantiegasten. “Zo’n 17,5% van hen waren van internationale herkomst, voor het merendeel Nederlanders”, zegt het gemeentebestuur.

“De gezellige drukte was in de eerste plaats te danken aan het mooie weer en het feit dat beide schoolvakanties voor Vlamingen en Walen een week samenvielen, wat vorig jaar niet het geval was”, maken ze in de kustgemeente een balans op. “Verder waren er in Knokke-Heist uiteraard tal van boeiende activiteiten die de bezoekers aantrokken, zoals de carnavalsevenementen, de origami-routes en diverse activiteiten in het Zwin Natuur Park waar gezinnen konden genieten van de prachtige natuur en educatieve programma’s. In de toeristische zones zag je overal tevreden gezichten van zonnekloppers op de volle terrassen en van spelende kinderen die op het strand al hun eerste bloemenwinkels openden of hun hartje ophaalden in een kustrijwiel op de Zeedijk.”

Gezamenlijke Waalse en Vlaamse schoolvakantie

Sinds het schooljaar 2022-2023 zijn de Belgische schoolvakanties op een nieuwe manier ingedeeld. Hierbij hebben de scholen in Wallonië en Brussel nu twee weken krokusvakantie, terwijl de scholen in Vlaanderen nog steeds één week vrij zijn. In 2025 viel deze krokusvakantie samen: de Walen begonnen hun vakantie op zaterdag 22 februari, gelijktijdig met de Nederlanders (die een week vakantie hadden, red.). Een week later, op zaterdag 1 maart, startte ook de krokusvakantie voor de Vlaamse scholen. Dit zorgde voor een aanzienlijke stijging in het aantal dagbezoekers en verblijfsgasten, mede door het gunstige weer. “Een exacte vergelijking met vorig jaar is niet mogelijk, omdat in 2024 de Waalse krokusvakantie in een andere periode viel dan de Vlaamse”, aldus het gemeentebestuur.

Hoge hotelbezettingsgraad

Ook de hoteluitbaters blikken terug op een geslaagde krokusvakantie. In het eerste weekend van 22 en 23 februari (start vakantie voor Wallonië en Nederland, red.) lag de hotelbezettingsgraad al op 74%. In het tweede weekend van 1 en 2 maart (vakantie in Vlaanderen, Wallonië en Nederland, red.) bleef het aantal logiesovernachtingen status quo op 74%. In het afsluitend weekend van 8 en 9 maart steeg de hotelbezettingsgraad naar 87%.

Panamarenko’s Zoo luidt paasvakantie in

Ondertussen bereidt de kustgemeente zich voor op de paasvakantie. Als aanloop opent het Cultuurcentrum Knokke-Heist op 22 maart de prestigieuze tentoonstelling Panamarenko’s Zoo aan Zee, de eerste expo die focust op het thema ‘het dier in Panamarenko’s kunst’, een zeer toegankelijke, artistieke beestenboel die een breed publiek zal aantrekken. Aan de hand van verrassende verhalen en een ruime selectie unieke sculpturen, tekeningen, foto’s, bewegende beelden, souvenirs en parafernalia allerhande, worden Panamarenko’s dierenliefde en de artistieke effecten ervan belicht. Dit alles aangevuld en afgezet tegen de volledige verzameling door Panamarenko gerealiseerde multiples van 1966 tot 2019. (MM)