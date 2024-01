Keren toeristen dit jaar terug naar de Westhoek, tien jaar na start oorlogsherdenkingen?

Tal van initiatieven moeten in 2024 herdenkingstoeristen naar de Westhoek halen. De bezoekersaantallen zitten immers nog niet opnieuw op het niveau van vóór de coronapandemie.

In 2024 is het precies tien jaar geleden dat in de Westhoek de herdenkingsperiode voor 100 jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918) startte. Die betekende een serieuze boost voor het herdenkingstoerisme. Vóór 2014 telde men in de Westhoek jaarlijks gemiddeld 360.000 bezoekers. Tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018 waren dat er jaarlijks gemiddeld 560.000, met een piek van bijna 800.000 in het startjaar 2014.

Maar de coronapandemie heeft het herdenkingstoerisme serieuze klappen gegeven en daar is men nog niet volledig van hersteld. “In 2022 telden we 322.400 herdenkingsbezoekers, dat is nog altijd 22 procent minder dan in het precoronajaar 2019”, zegt Bavo Delbaere van Westtoer. “Het aantal binnenlandse bezoekers zat wel al 7 procent boven het niveau van 2019, het aantal bezoekers uit het buitenland zat met -43 procent nog duidelijk onder dit niveau. De buitenlandse markten zijn zich pas vooral vanaf de tweede jaarhelft van 2022 beginnen herstellen.” De cijfers voor 2023 zullen pas dit voorjaar beschikbaar zijn.

Bloemen

Ook na de eeuwherdenking wil Westtoer met de steun van Toerisme Vlaanderen doorgaan met het vertellen van het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Thema in 2024 is Landscapes, Feel Flanders Fields. In de Westhoek kan je via kraters, bunkers, monumenten en begraafplaatsen die de dorpen en velden tekenen het oorlogsverleden nog steeds voelen. Vanaf de periode mei-juni zullen de 50.000 herdenkingsbloemen die inwoners en bezoekers in het najaar hebben geplant openbloeien en zo een nieuwe dynamiek geven aan het herdenkingslandschap.

Nieuw elan

Dat 27 sites rond de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek in 2023 erkend werden als Unesco Werelderfgoed, is erg belangrijk voor het herdenkingstoerisme. “Deze erkenning geeft het internationale karakter van de Westhoek als plek voor herdenking en bezinning een nieuw elan”, zegt Bavo Delbaere. “Het label van Unesco Werelderfgoed zal de aantrekkingskracht van deze sites in de toekomst alleen maar verhogen. Minstens even belangrijk is de erkenning voor alle organisaties en mensen in de Westhoek, Wallonië en Frankrijk die zich elke dag inzetten om het oorlogserfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in stand te houden en educatief te ontsluiten.”