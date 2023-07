Juli was toeristische topmaand voor Brugge

De eerste helft van de zomervakantie was een schot in de roos voor het toerisme in Brugge. Verwacht wordt dat in juli zowat 800.000 personen de historische binnenstad bezocht zullen hebben.

“In vergelijking met juli vorig jaar blijft het aantal binnenlandse bezoekers status quo, maar we zien beduidend meer buitenlandse bezoekers”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste. Zowel het dag- (+13 procent) als verblijfstoerisme (+5 procent) kent een stijgend aantal bezoekers ten opzichte van 2022.

Buitenlanders

In de coronaperiode bezochten Belgen meer dan ooit de mooie plekken in eigen land, maar nu is ook de buitenlandse bezoeker terug van weggeweest. Meer dan de helft van alle dagjesmensen en ruim vier op de vijf bezoekers die in Brugge verblijven, zijn van buitenlandse herkomst. “De groei van het internationaal toerisme is een trend die we ook opmerken in de bezoekerscijfers in de eerste jaarhelft”, aldus Hoste.

32.000 per dag

In juli zullen dagelijks 32.000 mensen de historische binnenstad hebben bezocht. “In Brugge is het traditioneel drukker tijdens de zomervakantie, maar die drukte is geconcentreerd in bepaalde straten en pleinen. Maar we zetten doordacht in op bezoekersspreiding.”