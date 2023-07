Feestje of wat? De 40ste editie van Cactusfestival in Brugge staat voor de deur.

Het belooft een fantastisch feest te worden in het Minnewaterpark in Brugge op 7, 8 en en 9 juli. Klinkende namen als The Libertines, Tamino, Róisín Murphy, Arsenal, The Vaccines, Goose, Kurt Vile & The Violators, Kim Gordon, The Haunted Youth, Portland en vele anderen vullen de affiche van dit driedaags topevenement.