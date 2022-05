Jobstudenten tekort, dus verkoopt schepen van Toerisme maar zelf ijsjes op het strand van De Haan

Dat de blokperiode altijd voor een nijpend tekort aan jobstudenten zorgt aan de kust, is niks nieuws. Maar in De Haan trok de schepen van Toerisme dan maar zélf als ijsverkoper het strand op. Met een duwkar nog wel.

“Da’s best pittig ja, en zeker met zo’n weer”, glimlacht Marleen De Soete, in rood T-shirt maar dat heeft voor een keer niks met haar politiek te maken. ‘Louis’, staat erop. Sinds 1962. “Louis was de papa van Dennis (haar man, red.), die hier ook ergens rondloopt met boules de Berlin”, legt ze uit. Het familiebedrijfje blaast deze zomer zestig kaarsjes uit. “Zo’n ijskar voortduwen is ook wel blazen”, glimlacht Marleen. “Maar alle gekheid op een stokje: eigenlijk vind ik het best een leuke job. Je bent op het strand, tussen de mensen.”

Of ze niet de hele tijd herkend wordt? “De mensen kennen mij, ja. Maar ze vinden het sympathiek. ’t Is ook eens iets anders hé, een schepen die ijsjes verkoopt.” Haar echte job is advocaat, dus ook qua carrièreswitch kan dat tellen. “Je móet er ook wel goed voor kunnen tellen”, knipoogt ze. Want de centjes in ontvangst nemen, da’s hoofdrekenen. “Ik heb al wel wat verkocht, ja. Met zo’n weer is het zeker de moeite om het strand op te gaan, maar in deze tijd van het jaar is het altijd een uitdaging om jobstudenten te vinden. Niet alleen aan de kust, da’s overal zo. Er zijn ook veel communies en familiefeesten nu”, klinkt het. En tenslotte is Marleen niet voor niets ook bevoegd voor Lokale Economie in De Haan…

(WK)