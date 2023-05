Jan waagde op zijn 53ste de stap naar ondernemerschap: “Nu kan ik mijn creativiteit kwijt”

Je bent nooit te oud om ondernemer te worden. Jan Bultinck (54) besliste vorig jaar om na een carrière van bijna dertig jaar in de bank-, verzekering- en retailsector een eigen bedrijf op te richten. Met Easea Rider verhuurt en verkoopt hij e-mobiliteit op de Zeedijk in Knokke. “Maar ik voel me vooral een entertainer. Het is hard werken, maar pas nu heb ik het gevoel dat ik iets doe met mijn creativiteit.”

Jan Bultinck: “Easea Rider verhuurt en verkoopt elektrische scooters, choppers, bikes en monowheels op de Zeedijk in Knokke-Heist. Ik had deze milieuvriendelijke voertuigen al gezien in Nederland en in Frankrijk. In België kende ik het concept niet. Waarom zou ík het dan geen kans geven, dacht ik. Ik heb het concept een half jaar uitgewerkt. Een jaar geleden heb ik mijn job als shopmanager opgegeven en ben ik 100 procent voor Easea Rider gegaan.”

Hoe verliep die opstart?

“Het was niet gemakkelijk omdat ik eigenlijk midden in het zomerseizoen gestart ben. Er was zeker interesse. Elektrische scooters en choppers waren iets nieuws. Je valt er mee op.

In Knokke vind je een publiek dat daar gevoelig voor is. Toch heb ik ook een dip gekend. Maar die heeft me gedwongen om na te denken. Afgelopen winter heb ik het concept bijgestuurd. Ik ben op plekken in het buitenland gaan kijken hoe ze het daar aanpakken. Het beginconcept is daardoor verder geëvolueerd in een richting die ik aanvankelijk niet had kunnen bedenken.”

“Ga voor je droom. Je bent er nooit te oud voor”

Op welke manier heb je bijgestuurd?

“In het begin verhuurde Easea Rider scooters voor enkele uren. Nu besef ik dat ik klanten een beleving moet aanbieden. Dat staat voorop. Heel de shop en de uitstraling van het product zit in de retrosfeer met een knipoog naar de cultfilm Easy Rider uit 1969. Het is een nieuwe manier om volop en op een duurzame manier van je vrijheid te genieten, met de Zwinregio als ideaal decor. Dat kan als familieuitstap, door lekker te cruisen met vrienden of als teambuilding. Mensen kunnen hier e-mobiliteit van 0 tot 4 wielen beleven, met een lage instapdrempel. Ik wil deze zomer ook e-mobiliteit voor op het water aanbieden. Ondertussen zet ik samenwerkingen op met de toeristische dienst en de horeca. Zeker in de MICE-sector zijn er mogelijkheden. Ik verhuur niet alleen deze elektrische voertuigen, ik verkoop ze ook. Iemand die na kennismaking beslist om zo’n scooter te kopen, dat is toch de ultieme bekroning.”

Haal je er persoonlijke voldoening uit?

“Pas nu heb ik het gevoel dat ik mijn creativiteit echt kwijt kan. In de bank- en verzekeringssector waarin ik vroeger zat, was er ook een creatief aspect aan mijn job. Maar je werkte in een bestaande wereld die door anderen gecreëerd was. Nu heb ik mijn concept zelf richting gegeven. Ik zag zelf in het buitenland een product dat ik in België amper kende en waarin ik potentieel zag. Zo is het idee gegroeid. Ik heb ik mijn job opgegeven en de sprong gewaagd. Dat Easea Rider nu stap voor stap groeit, geeft me enorm veel energie en voldoening.”

Denk je nu: waarom heb ik niet tien jaar eerder de stap gezet?

“Nee, het is wat het is. Wat wel waar is, is dat ik me nu tien jaar jonger voel. Ik zie blije klanten die een fijne tijd hebben beleefd. Daarom vind ik dat wat ik doe entertainment is. Ik merk hoe ik mijn business zelf kan sturen en kan verbeteren. Ik kan mijn creativiteit kwijt. Dat geeft me allemaal enorm veel energie. Als dit lukt, dan zie ik me dit tot mijn 70ste doen. Waarom niet? Het ís hard werken. Al mijn tijd stop ik in deze onderneming. Maar het brengt resultaat op en daar haal ik mijn voldoening uit. Ik zeg soms tegen mezelf, yes, er zit toch iets creatiefs in mij. Eindelijk komt het er uit. Dit was gewoon het juiste moment.

Hoe zie je de toekomst met Easea Rider?

“Ik ga nu mijn eerste volledige zomerseizoen tegemoet. Ik geef me de tijd tot het najaar. Daarna ga ik keuzes maken welke richting Easea Rider verder uit zal gaan. Want je kunt niet alle sporen uitdiepen.

De financiële middelen zijn beperkt. Klanten zullen me deze zomer vertellen welke richting het zal worden. Dan zal het zaak zijn om me te omringen met mensen en partners die de neus in diezelfde richting zetten. Want het opstarten van zo’n nieuwe business is een gewaagde sprong in het onbekende. De vele enthousiaste reacties en schouderklopjes moedigen me aan om door te zetten. Die positieve kijk op ondernemen is in Knokke gelukkig aanwezig. Net als het publiek dat voor dit soort product open staat.”

Welke boodschap zou je nog willen meegeven?

“Ga voor je droom. Je bent er nooit te oud voor.

Integendeel, ik voel me nu jonger dan voordien. Durf de stap te zetten, maar blijf met de voeten op de grond. Geef je project de tijd en jezelf financieel de ruimte om rustig te groeien. Op die manier kan je een creatief idee uitbouwen tot een duurzame onderneming.” (gunter hauspie/ foto davy coghe)

